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30 минут назад

Мэр Екатеринбурга поддержал взобравшихся на телебашню протестующих‍

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#Екатеринбург #Ройзман #протест #телебашня
Мэр Екатеринбурга поддержал взобравшихся на телебашню протестующих‍

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал активистов, забравшихся на недостроенную телебашню и выступающих против ее сноса.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал активистов, забравшихся на недостроенную телебашню и выступающих против ее сноса. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Я этих людей прекрасно понимаю. Просто у города нет возможности влиять на эту ситуацию, так как телебашня находится в областной собственности», — сказал Ройзман.

Мэр города рассказал, что телебашня была федеральной собственностью с 1980 года, а затем она перешла в собственность губернатора за $500 млн. Среди архитекторов был проведен конкурс на лучший проект по переоборудованию телебашни, в рамках которого были предложены варианты по типу Эйфелевой и Шуховской башен. Тем не менее, по словам мэра, проект не удалось реализовать из-за «кулуарных договоренностей».

После того как жителям города объявили о скором сносе телебашни и планах построить на ее месте ледовый дворец для хоккейного клуба «Автомобилист», они возмутились, потому что «с ними никто не посоветовался».

«Строить ледовую арену в центре города — нецелесообразно, такие комплексы нужно строить там, где больше свободного пространства», — отметил мэр Екатеринбурга.

Ройзман добавил, что в настоящее время возле башни находится уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и общается с руферами, которые находятся на башне. Мэр добавил, что активисты спустятся уже в ближайшее время.

Ранее 23 марта стало известно, что протестующие против сноса недостроенной телебашни бейсджамперы и руферы прорвались на территорию объекта. Забраться на вышку удалось четверым, один из них позднее спрыгнул с парашютом. У забаррикадировавшихся на объекте людей имеется запас еды на неделю. По словам представителя Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая является заказчиком сноса башни, при прорыве руферы напали на охранников объекта.

Власти Екатеринбурга планируют снести недостроенную телебашню в субботу, 24 марта, в 9:00 по местному времени (07:00 мск).
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#Екатеринбург #Ройзман #протест #телебашня

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