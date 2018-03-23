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Путин заявил о необходимости настоящего прорыва в России
Достигнутых ранее результатов в развитии России недостаточно, - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов главы государства.
«Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной», — заявил Путин.
Он также пообещал исполнить все, о чем говорил во время избирательной кампании.
«Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежду на изменение к лучшему», — добавил Путин.
По его словам, достигнутых позитивных результатов недостаточно.
Ранее ЦИК опубликовал проект постановления по итогам выборов, - пишет Газета.ru.