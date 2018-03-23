В России

39 минут назад

Путин заявил о необходимости настоящего прорыва в России

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#Путин #Россия #прорыв #обращение #президент
Путин заявил о необходимости настоящего прорыва в России

Достигнутых ранее результатов в развитии России недостаточно, - заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам по итогам выборов главы государства.

Президент России Владимир Путин заявил о том, что стране необходим прорыв. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, вашей поддержке вижу готовность к такой работе, к таким переменам. Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной», — заявил Путин.


Он также пообещал исполнить все, о чем говорил во время избирательной кампании.

«Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии прежде всего надежду на изменение к лучшему», — добавил Путин.

По его словам, достигнутых позитивных результатов недостаточно.

Ранее ЦИК опубликовал проект постановления по итогам выборов, - пишет Газета.ru.
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#Путин #Россия #прорыв #обращение #президент

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