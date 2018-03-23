В мире

45 минут назад

Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО

111
#Савченко #Россия #Украина #СИЗО
Савченко заявила об ужасных условиях в украинских СИЗО

Савченко заявила, что даже в России было лучше.

Украинские СИЗО хуже российских, - заявила депутат парламента Украины Надежда Савченко, задержанная в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде и ранее находившаяся в заключении в РФ по делу об убийстве журналистов в Донбассе, - передает РИА-Новости.

В пятницу Шевченковский районный суд Киева должен избрать меру пресечения Савченко. Прокуратура ходатайствует об аресте политика на два месяца.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места) в камере, где бы не нарушалась человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага", — сказала Савченко перед заседание суда в Киеве.

По версии генпрокуратуры, Савченко и ее сторонники решили совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий, планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. При этом ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны". По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на Украину.

111
#Савченко #Россия #Украина #СИЗО

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег
#Австралия #дельфины
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

сегодня, 12:07

В мире
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»
#Дело Скрипаля #посол #ЕС
ЕС отзывает посла из России из-за «дела Скрипаля»

сегодня, 10:16

В мире
Американская подлодка замерзла в арктических льдах
#США #подлодка
2
Американская подлодка замерзла в арктических льдах

вчера, 12:29

В мире
Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍
#Савченко #Украина #Рада
3
Комитет Верховной рады поддержал арест Надежды Савченко‍

вчера, 12:26

В мире
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов
#Британия #Европа #Россия
Британия намерена убедить европейские страны выслать российских дипломатов

вчера, 11:14

В мире
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍
#Украина #Россия #экономика
Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией‍

21.03.2018 14:09

В мире