58 минут назад
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам
Заявления от горожан на возмещение затрат по замене прекращающей действие городской карты «Липецк Транспорт» региональной с переводом остатков средств будут принимать не только по будням, но в выходной день, сообщили в департаменте транспорта.
Для подачи заявления горожанам при себе необходимо иметь транспортную карту нового образца, документ, удостоверяющий личность и карту «Липецк Транспорт», напоминают в профильном ведомстве.
Как известно, в связи с интеграцией системы «Липецк Транспорт» в автоматизированную систему безналичной оплаты проезда Липецкой области было принято решение о выводе из обращения карт «Липецк Транспорт». Пункты по приему заявлений на возврат неиспользованных денежных средств и возмещение стоимости транспортной карты начали свою работу с 15 января 2018 г. За этот период в них обратилось почти 10 тысяч горожан.
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