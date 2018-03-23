Общество

58 минут назад

Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам

1 462
#транспорт
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам

Заявления от горожан на возмещение затрат по замене прекращающей действие городской карты «Липецк Транспорт» региональной с переводом остатков средств будут принимать не только по будням, но в выходной день, сообщили в департаменте транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, со 2 апреля пункт их приема на улице Московской, д. 77 (МУП «Липецкая городская транспортная компания») меняет график: в будние дни он будет работать до 19.00, по субботам – с 9.00 до 16.00. Одновременно  пункт по адресу пр. Победы, д. 85 закроется.

Для подачи заявления горожанам при себе необходимо иметь транспортную карту нового образца, документ, удостоверяющий личность и карту «Липецк Транспорт», напоминают в профильном ведомстве.

Как известно, в связи с интеграцией системы «Липецк Транспорт» в автоматизированную систему безналичной оплаты проезда Липецкой области было принято решение о выводе из обращения карт «Липецк Транспорт».  Пункты по приему заявлений на возврат неиспользованных денежных средств и возмещение стоимости транспортной карты начали свою работу с  15 января 2018 г. За этот период в них обратилось почти 10 тысяч горожан.

1 462
#транспорт

Комментарии (1)

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ну и

4 минуты назад
зачем закрывать на пр. Победы?
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