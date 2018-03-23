Липецкие автобусы небезопасны

По вине водителей автобусов произошло 52 ДТП.

По данным УГИБДД УМВД России по Липецкой области в 2017 году по вине водителей автобусов совершено 52 ДТП, в которых четыре человека погибло и 88 были ранены. В этом году имел место один факт ДТП, котором пострадал один человек.



Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, в целях недопущения таких фактов либо минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий в настоящий момент в регионе проходит профилактическое мероприятие «Автобус» по выявлению нерадивых водителей, направленное на снижение уровня аварийности и повышение дисциплины водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.



Под пристальное внимание автоинспекторов попадает всё: соблюдение режима труда и отдыха, ремни безопасности, и, конечно же, документы.



За время проведения рейдового мероприятия дорожные полицейские уже выявили несоответствие конструкции установленным требованиям безопасности и неработающие кнопки аварийного открывания дверей. На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.