Общество

сегодня, 13:09

Липецкие автобусы небезопасны

4 944
#автобус #транспорт
Липецкие автобусы небезопасны

По вине водителей автобусов произошло 52 ДТП.

По данным УГИБДД УМВД России по Липецкой области в 2017 году по вине водителей автобусов совершено 52 ДТП, в которых четыре человека погибло и 88 были ранены. В этом году имел место один факт ДТП, котором пострадал один человек.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, в целях недопущения таких фактов либо минимизации последствий дорожно-транспортных происшествий в настоящий момент в регионе проходит профилактическое мероприятие «Автобус» по выявлению нерадивых водителей, направленное на снижение уровня аварийности и повышение дисциплины водителей, осуществляющих перевозку пассажиров.

Под пристальное внимание автоинспекторов попадает всё: соблюдение режима труда и отдыха, ремни безопасности, и, конечно же, документы.

За время проведения рейдового мероприятия дорожные полицейские уже выявили несоответствие конструкции установленным требованиям безопасности и неработающие кнопки аварийного открывания дверей. На нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях.
4 944
#автобус #транспорт

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

345

30 минут назад
когда начнут проверять водителей на разговор по телефону-задолбали
ответить

Гость

33 минуты назад
33 маршрут Сокол -НЛМК,жёлтые автобусы в отвратительном состоянии, в задней части салона выхлопные газы,люди получают отравление,куда смотрят хозяева автобусов,руководители ? Если прогорела выхлопная труба-так ремонтируйте,люди как в газовой камере едут на работу.
ответить

Гость

54 минуты назад
Я не какой-нить маниакально-депрессивно-готишный утырок а ушлепок. Вот так у нас всегда в России.
ответить

007

57 минут назад
америку открыли..
ответить

Еще в рубрике

В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей
#автопробег
5
В Липецке состоится автопробег в поддержку особенных детей

25 минут назад

Общество
На взятках поймали 51 липчанина
#взятка #коррупция
1
На взятках поймали 51 липчанина

54 минуты назад

Общество
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам
#транспорт
1
Пункт замены транспортных карт будет работать и по субботам

55 минут назад

Общество
Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу
#алкоголь #пиво #спиртное
6
Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу

сегодня, 12:50

Общество
Над Липецком взойдет «Голубая луна»
#астрономия #небо #полнолуние
11
Над Липецком взойдет «Голубая луна»

сегодня, 11:05

Общество
В ожидании паводка липчан просят прочистить канавы
#паводок #обращение
В ожидании паводка липчан просят прочистить канавы

сегодня, 10:57

Общество