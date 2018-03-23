Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу

Проверяющим оказали сопротивление - выключили свет, закрыли дверь и вызвали полицию.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе проведения информационно-аналитического наблюдения Явно одном из магазинов на улице Зегеля зафиксирован факт розничной продажи алкогольной продукции (пива), размещенной в свободном доступе в торговом зале, без использования стационарного торгового оборудования, предназначенного для выкладки и демонстрации алкогольной продукции (пиво стояло на полу).



По указанному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и проведен осмотр помещений. При этом сотрудники магазина и службы безопасности предпринимали все меры, для осложнения работы специалистов Управления. Так, был выключен свет в магазине, закрылась на ключ входная дверь, были вызваны сотрудники полиции (якобы производятся незаконные действия в магазине) и предприняты попытки убрать с пола алкоголь в подсобное помещение, не дав специалистам управления даже его осмотреть.



22 марта мировым судьей судебного участка №16 Советского судебного района Липецка рассмотрено административное дело. Общество с ограниченной ответственностью признали виновным в совершении правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и назначили штраф в 100 000 рублей.