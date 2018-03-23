Общество

сегодня, 12:50

Магазин оштрафовали на 100000 за пиво на полу

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#алкоголь #пиво #спиртное

Проверяющим оказали сопротивление - выключили свет, закрыли дверь и вызвали полицию.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе проведения информационно-аналитического наблюдения Явно одном из магазинов на улице Зегеля зафиксирован факт розничной продажи алкогольной продукции (пива), размещенной в свободном доступе в торговом зале, без использования стационарного торгового оборудования, предназначенного для выкладки и демонстрации алкогольной продукции (пиво стояло на полу).

По указанному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и проведен осмотр помещений. При этом сотрудники магазина и службы безопасности предпринимали все меры, для осложнения работы специалистов Управления. Так, был выключен свет в магазине, закрылась на ключ входная дверь, были вызваны сотрудники полиции (якобы производятся незаконные действия в магазине) и предприняты попытки убрать с пола алкоголь в подсобное помещение, не дав специалистам управления даже его осмотреть.

22 марта мировым судьей судебного участка №16 Советского судебного района Липецка рассмотрено административное дело. Общество с ограниченной ответственностью признали виновным в совершении правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ и назначили штраф в 100 000 рублей.
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#алкоголь #пиво #спиртное

Комментарии (6)

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Я тоже

13 минут назад
Алкаш, это знаю да вообще в липецке все все знают)))
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Гидравлический Ампер

26 минут назад
Дело Павлика Морозова живёт и побеждает))) И ещё! Когда коту делать нечего он яйца лижет.
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Ленка летучая

35 минут назад
Даже,я,о вца ту пая,до такого не домахивалась
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пиво на полу?

38 минут назад
И что,кому то жарко или холодно от этого?что с ним станется?
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Алкаш

сегодня, 13:07
Я даже знаю какой магазин — "Красное и Белое". У них самый дешёвый алкоголь и за это их давят конкуренты через разные "Управления потребительского рынка и ценовой политики".
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КБ

сегодня, 13:04
В Красное и белое на Первомайской рядом с Меркурием зайдите там пиво на полу всё время стоит, так что пройти сложно. Закуток этот на Первомайской закрывать надо, ничего у них там не умещается, покупатели ходят и пузами трутся друг о друга от тесноты. Хотя против КБ в целом ничего не имею
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