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«Дом.ru Бизнес» расширяет сферу влияния в 36 городах России

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#бизнесс
«Дом.ru Бизнес» расширяет сферу влияния в 36 городах России

Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» (торговая марка на рынке корпоративных услуг «Дом.ru Бизнес») и оператор связи «Энфорта» завершили процесс интеграции.

С 2018 года в городах присутствия «Дом.ru Бизнес» на b2b-рынке в сегменте среднего и малого бизнеса услуги корпоративным клиентам предоставляются под единым брендом «Дом.ru Бизнес».

 Данное событие является ключевым элементом реализации концепции интегрированного оператора связи и имеет стратегическое значение для бизнеса компании.

 «Сегодня формируется новое восприятие бренда «Дом.ru Бизнес», как универсального оператора, предоставляющего широкий спектр телекоммуникационных услуг. Обновленный «Дом.ru Бизнес» – качественно новый провайдер федерального значения, способный поддерживать любые технологии проводного и беспроводного интернет-доступа независимо от местонахождения бизнеса клиента. На сегодняшний день ресурсы объединенной компании позволяют нам ставить амбициозные цели, при этом обеспечивать неизменно высокое качество и надежность предоставляемых сервисов, высокое качество обслуживания корпоративных клиентов», – комментирует директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

 Оператор оказывает услуги связи на базе передовых технологий: оптическая сеть FTTB, беспроводной широкополосный доступ WiMAX, радиомост E-Band. 

 Мощная инфраструктура «Дом.ru Бизнес» позволяет реализовывать проекты для самых разных отраслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто услуги связи (интернет, телефонию, корпоративные сети), а индивидуальные комплексные решения с множеством новых полезных опций для бизнеса – высокоскоростной доступ в интернет с контент-фильтрацией и антивирусами по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, облачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми инструментами. Комплекс телеком-услуг, дополненный легкомасштабируемыми облачными сервисами, позволяет выстроить инфраструктуру организации в целом, автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить затраты и увеличить продажи.

 Напомним, ООО «Престиж-интернет» (торговая марка «Энфорта») вошло в состав российского телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» в 2016 году. Все обязательства «Энфорты» перешли к АО «ЭР-Телеком Холдинг», который стал правопреемником юридического лица по всем правам и обязанностям. Договоры, заключенные ранее с ООО «Престиж-Интернет», продолжают действовать, осуществляет права и исполняет обязанности по ним АО «ЭР-Телеком Холдинг». Бренд «Энфорта» продолжает использоваться для подключения и обслуживания федеральных и сетевых клиентов.

"PR"
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#бизнесс

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