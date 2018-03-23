Здоровье

сегодня, 12:33

Липчане стали умирать от туберкулёза почти в 3 раза реже

6 238
#туберкулёз

А заболеваемость снизилась в 2,3 раза.

Завтра, 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 24 марта в области будут проведены мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, а с 24 марта по 24 апреля пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом. Тема – «Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез!».

Последние 5 лет в Липецкой области сохраняется позитивная направленность показателей, характеризующих эпидемический процесс: снижение смертности населения от туберкулеза в 2,6 раз, заболеваемости в 2,3 раза, распространенности в 1,5 раза, что свидетельствует о результативности проводимых мероприятий по раннему выявлению туберкулеза.

Несмотря на позитивные тенденции, туберкулез остается актуальной проблемой, в 2017 году впервые выявлены с туберкулезом 403 человека (в 2016 году – 379), на 1 января 2018 года в области проживают 625 жителей больных активными формами туберкулёза.
6 238
#туберкулёз

Комментарии (6)

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гостья

10 минут назад
Смешно!, а может вы правы...при инфарктах сейчас уже ставят по прочим причинам и в столице в министерстве было озвучено, что в Липецке пишут не те болезни....как то писали, что заболеваемость увеличилась даже по официальному отчету, еще в комментариях возмущались мигрантами...а теперь всё наоборот....
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липчанин 1

32 минуты назад
ДНР, согласен полностью!
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ДНР

44 минуты назад
Зато стали умирать от онкологии пачками.
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Человек т

46 минут назад
Ага ,а плёнки чтоб снимок сделать у них нет .
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Смешно!

47 минут назад
Под другими диагнозами прячут умерших, вот и всё! Тоже мне, бином Ньютона!
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сёрфер

сегодня, 12:44
да они просто не успевают дожить до этого)))
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