Липчане стали умирать от туберкулёза почти в 3 раза реже

А заболеваемость снизилась в 2,3 раза.

Завтра, 24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом



Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, 24 марта в области будут проведены мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом, а с 24 марта по 24 апреля пройдёт месячник по борьбе с туберкулезом. Тема – «Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез!».



Последние 5 лет в Липецкой области сохраняется позитивная направленность показателей, характеризующих эпидемический процесс: снижение смертности населения от туберкулеза в 2,6 раз, заболеваемости в 2,3 раза, распространенности в 1,5 раза, что свидетельствует о результативности проводимых мероприятий по раннему выявлению туберкулеза.



Несмотря на позитивные тенденции, туберкулез остается актуальной проблемой, в 2017 году впервые выявлены с туберкулезом 403 человека (в 2016 году – 379), на 1 января 2018 года в области проживают 625 жителей больных активными формами туберкулёза.