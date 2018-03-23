Культура
сегодня, 12:21
В Липецке - более 1,5 тысячи работников культуры
25 марта актёры, музыканты, библиотекари будут отмечать День работника культуры.
25 марта в России отмечается День работника культуры.
Как сообщает департамент культуры Липецка, в Липецке более 1,5 тысяч талантливых, инициативных специалистов трудятся в отрасли культуры – это актеры, музыканты, преподаватели, библиотекари, работники домов культуры и музеев.
- Липецк по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства, - отмечают в департаменте. - Липчане смотрят хорошие спектакли и слушают прекрасную музыку, активно посещают музеи и выставки, ходят в библиотеки и театры. Тысячи детей и подростков охотно занимаются в школах искусств, приобщаются к высокой культуре, гармонически развиваются.
Как сообщает департамент культуры Липецка, в Липецке более 1,5 тысяч талантливых, инициативных специалистов трудятся в отрасли культуры – это актеры, музыканты, преподаватели, библиотекари, работники домов культуры и музеев.
- Липецк по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства, - отмечают в департаменте. - Липчане смотрят хорошие спектакли и слушают прекрасную музыку, активно посещают музеи и выставки, ходят в библиотеки и театры. Тысячи детей и подростков охотно занимаются в школах искусств, приобщаются к высокой культуре, гармонически развиваются.
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