Культура

сегодня, 12:21

В Липецке - более 1,5 тысячи работников культуры

4 268
#праздник

25 марта актёры, музыканты, библиотекари будут отмечать День работника культуры.

25 марта в России отмечается День работника культуры.

Как сообщает департамент культуры Липецка, в Липецке более 1,5 тысяч талантливых, инициативных специалистов трудятся в отрасли культуры – это актеры, музыканты, преподаватели, библиотекари, работники домов культуры и музеев.

- Липецк по праву гордиться разнообразием и самобытностью культурного пространства, - отмечают в департаменте. - Липчане смотрят хорошие спектакли и слушают прекрасную музыку, активно посещают музеи и выставки, ходят в библиотеки и театры. Тысячи детей и подростков охотно занимаются в школах искусств, приобщаются к высокой культуре, гармонически развиваются.
4 268
#праздник

Комментарии (5)

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Ольга

3 секунды назад
Никто их не выгонит, а если выгонят то они не будут выживать, а будут жить припеваючи. Их достатка хватит ни на одно поколение.
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Наталья

3 минуты назад
На их зарплату посадить чинуш из управления культуры и посмотреть как они будут выживать. ВСЕХ ГНАТЬ В ШЕЮ.
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Надежда

35 минут назад
Платят действительно мало
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горожанин

41 минуту назад
Всех творческих работников с ПРАЗДНИКОМ, а чинуш в шею гнать.
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Татьяна

59 минут назад
Только этим талантливым людям платят копейки, а за кулисами и в управлении культуры, где сидят одни бездари гребут деньги лопатами.
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