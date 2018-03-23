сегодня, 12:07
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег
Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились в ночь на пятницу на берег в заливе Хэмелин примерно в 10 км от города Огаста на юго-западе Австралии.
Туши животных обнаружили утром в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.
Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов, - передает РИА-Новости.
Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австралии, животным смогут помочь, если у них останутся силы и если позволит погода.