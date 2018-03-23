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В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

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#Австралия #дельфины
В Австралии более 150 дельфинов выбросились на берег

Свыше 150 дельфинов-гринд выбросились в ночь на пятницу на берег в заливе Хэмелин примерно в 10 км от города Огаста на юго-западе Австралии.

В Австралии на берег залива Хэмелин выбросились более 150 черных дельфинов (гринд), - сообщает портал News.com.ua.

Туши животных обнаружили утром в нескольких километрах от города Огаста. По данным министерства рыболовства, некоторые гринды все еще живы.

Власти предупредили, что мертвые черные дельфины приведут к большому скоплению акул у берегов, - передает РИА-Новости.

Местные жители намерены помочь оставшимся в живых животным попасть обратно в воду и ждут прилива. По словам одного из представителей природоохранной службы Западной Австралии, животным смогут помочь, если у них останутся силы и если позволит погода.
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#Австралия #дельфины

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