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36 минут назад

В Псковской области 10 детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом

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#ДТП #дети #Псков
В Псковской области 10 детей пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Всего в автобусе находились 50 человек.

Десять детей доставлены в детскую областную клиническую больницу после ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль, - сообщили РИА-Новости в приемном покое больницы.

"К нам доставлены 10 детей, сейчас половина уже осмотрена, остальных осматривают специалисты. Состояние не тяжелое – возможно (у некоторых) средней тяжести", — рассказала собеседница.

Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщал, что, по предварительным данным, при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с машиной KIA Rio пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. Всего в автобусе находились 50 человек. Авария произошла около населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Представитель МИД Белоруссии сообщал о десяти пострадавших, доставленных в больницу.

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#ДТП #дети #Псков

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