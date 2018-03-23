На жену — с ножом, на сожительницу — с топором

Но женщины продолжают прощать своих мужчин.

Мировые суды Липецкой области за последнее время рассмотрели немало дел, связанных с угрозой убийства. Среди печальной практики есть и процессы, которые касаются семейных пар. Как живущих в официальном браке, так и сожителей.



Мировой судья Лев-Толстовского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении механизатора местного предприятия. Мужчина угрожал убийством своей супруге. Он кинулся на нее с ножом и словами «Я тебя убью!». Жена сначала заявила на мужа в правоохранительные органы, но к моменту судебного разбирательства отозвала претензию. Мужчина признал свою вину, а его супруга попросила суд прекратить уголовное дело в отношении супруга. Процесс был закрыт за примирением сторон.



Аналогичным образом завершилось разбирательство в мировом суде СУ №1 Задонского района. Там пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. Она накинулся на нее с топором и угрозой убить. Позже гнев мужчины перешел на малолетнюю падчерицу. В сторону девочки полетел кухонный стол. И в этом случае женщина простила своего возлюбленного. Уголовное дело прекратили за примирением сторон.