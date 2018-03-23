Происшествия

34 минуты назад

На жену — с ножом, на сожительницу — с топором

4 505
#угроза убийством
На жену — с ножом, на сожительницу — с топором

Но женщины продолжают прощать своих мужчин.

Мировые суды Липецкой области за последнее время рассмотрели немало дел, связанных с угрозой убийства. Среди печальной практики есть и процессы, которые касаются семейных пар. Как живущих в официальном браке, так и сожителей.

Мировой судья Лев-Толстовского района рассмотрел материалы уголовного дела в отношении механизатора местного предприятия. Мужчина угрожал убийством своей супруге. Он кинулся на нее с ножом и словами «Я тебя убью!». Жена сначала заявила на мужа в правоохранительные органы, но к моменту судебного разбирательства отозвала претензию. Мужчина признал свою вину, а его супруга попросила суд прекратить уголовное дело в отношении супруга. Процесс был закрыт за примирением сторон.

Аналогичным образом завершилось разбирательство в мировом суде СУ №1 Задонского района. Там пьяный мужчина поссорился со своей сожительницей. Она накинулся на нее с топором и угрозой убить. Позже гнев мужчины перешел на малолетнюю падчерицу. В сторону девочки полетел кухонный стол. И в этом случае женщина простила своего возлюбленного. Уголовное дело прекратили за примирением сторон.
4 505
#угроза убийством

Комментарии (4)

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сёрфер

1 минуту назад
Ирина48, а вы наверное своего то погнали? и живёте теперь счастливо одна? али наоборот ваш не курит и не пьёт и по воскресеньям вам цветы с театром преподносит?)))
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зло должно множиться

6 минут назад
всех посадить!в тюрьму!стране скоро понадобится бесплатная рабсила!поддержим начинания великого вождя!
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ох, дуры бабы, дуры

24 минуты назад
Сами куы - дуры, их не жаль. Почему о детях не думают? За что дети должны страдать? Где в таких случаях опека? Факты вот они - налицо. Или органы опеки работают только по команде:"Фас"?
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Ирина48

25 минут назад
Бабы-дуры!!!
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