СТО МИЛЛИОНОВ ЛИТРОВ МОЛОКА!

Стремительно растущие объёмы производства ООО «Лебедяньмолоко» окончательно закрепили за Лебедянью неформальный титул «молочной столицы Липецкой области».

За 2017 год на предприятии переработали сто семь миллионов литров молока! Каждый день завод принимал свыше трёхсот тонн молока от более чем сорока хозяйств Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской областей. В январе 2018 года лебедянские молочники вышли в лидеры по переработке молока в Липецкой области, приняв более одиннадцати тысяч тонн молока, т.е. в среднем триста пятьдесят тонн в сутки, и на этом не собираются останавливаться.

Отдельно стоит сказать, что к качеству сырья предъявляются очень высокие требования со стороны собственной аттестованной лаборатории, оборудованной по современным мировым стандартам. Например, анализатор MilkoScan FT стоимостью более 10 миллионов рублей позволяет определять за 30 секунд около ста параметров молока, в том числе на молекулярном уровне. Технологи ООО «Лебедяньмолоко» , имея эти данные, подбирают под исходный продукт закваски индивидуальную температуру и режим обработки. Каждый отсек молоковоза проверяется на наличие антибиотиков. Только на эти анализы предприятие тратит более 1 млн. рублей в месяц. Если молоко не проходит для приемки хотя бы по одному параметру, то его оправят на утилизацию. Поставщики знают о таком жестком подходе, поэтому строго следят за здоровьем коров и их кормлением.

«Лебедяньмолоко» за последние 5 лет вложило в модернизацию более 2,5 млрд. руб. Закуплено и установлено оборудование ведущих мировых производителей, которое позволяет в режиме реального времени контролировать весь производственный процесс от приемки молока до выпуска готовой продукции. Проект автоматизации осуществляет шведская компания AlfaLaval, которая является одним из лидеров в производстве оборудования отрасли молочной переработки. На предприятии установлено оборудование по подготовке стерильного воздуха, воды. Четыре автоматические cip-станции моют все оборудование в закрытом цикле без попадания воздуха полностью под контролем компьютера. Используя современные технологии, сотрудники предприятия могут быстро и эффективно контролировать чистоту поверхностей воды, а также качество готовой продукции, что имеет огромное значение для производства безопасной молочной продукции.

– На сегодняшний день мы уже вложили значительные средства в «Лебедяньмолоко» и приняли решение увеличить инвестиционную программу и продолжить модернизацию производства, – отметил руководитель предприятия Александр Кремнёв. - Мы ни разу не отступили от жесткого правила: работать только с натуральным молоком и никогда не использовать заменители, растительные жиры и консерванты. Это отличает нас сегодня от многих производителей на рынке. Только честность по отношению к своему покупателю может позволить добиться достойных результатов. Поэтому мы всегда готовы показать, откуда мы берем молоко и как производим молочную продукцию. Стоит отметить, что единицы предприятий в России готовы инвестировать такие средства в долгосрочное развитие.

«Лебедяньмолоко» - компания с серьёзными намерениями, долгосрочными планами развития, верная традициям высокого качества: от советского ГОСТа здесь не отступили ни в чём, но внедрили гораздо более современные технологии. Занимая одну из лидирующих позиций, предприятие должно быть безупречным на любом этапе, оно у всех на виду - и у покупателей, и у проверяющих органов.

Качество продуктов Лебедянского молочного завода ценят не только в Липецкой области, но и во всем Центральном федеральном округе. Ежедневно продукция «Лебедяньмолоко» отправляется в тысячи магазинов Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Тульской, Калужской, Курской, Орловской, Московской областей.







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