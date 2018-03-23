Общество

сегодня, 11:05

Над Липецком взойдет «Голубая луна»

9 964
#астрономия #небо #полнолуние
3
Над Липецком взойдет «Голубая луна»

Редкое явление можно наблюдать в последний день марта.

31 марта жители Липецка и региона смогут насладиться необычным явлением в небе. Их ждет «Голубая луна». Как сообщает большой московский планетарий, на самом деле Луна в голубой цвет не окрасится.

- Она будет выглядеть также, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения «Once in a Blue Moon», эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг», - поясняет руководитель астрономического комплекса московского планетария Ярослав Турилов.

«Голубой луной» принято называть редкое совпадение, когда в течение одного месяца происходит сразу два полнолуния. Астрономическое событие с красивым названием обычно происходит раз в 2-3 года. Астрономы объясняют это так: промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 Полных Лун, вместо обычных двенадцати.

Следующее время «Голубой луны» придется на октябрь 2020 года.
9 964
#астрономия #небо #полнолуние
3

Комментарии (9)

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я

13 минут назад
думал опять луноликий тербунатор будет на своём вертолёте порхать...
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гость

23 минуты назад
гостю, нее,рассказать слабо?
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гостю

47 минут назад
Приходи и всё прочувствуешь) И кстати, всё бесплатно)
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гость

48 минут назад
Да что в слоновнике?
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Барыга

55 минут назад
Бот неграмотный пишет
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гость

59 минут назад
А что там в слоновнике?
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Марина

сегодня, 11:31
31 марта жители Липецка и региона смогут насладить !!! ))))) Это мы сможем,раз плюнуть
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голубая луна

сегодня, 11:18
всему виной..
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Голубоглазка

сегодня, 11:14
Каждый день в Нижнем паре, в слоновнике
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