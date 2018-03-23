Общество
сегодня, 11:05
Над Липецком взойдет «Голубая луна»
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Редкое явление можно наблюдать в последний день марта.
31 марта жители Липецка и региона смогут насладиться необычным явлением в небе. Их ждет «Голубая луна». Как сообщает большой московский планетарий, на самом деле Луна в голубой цвет не окрасится.
- Она будет выглядеть также, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения «Once in a Blue Moon», эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг», - поясняет руководитель астрономического комплекса московского планетария Ярослав Турилов.
«Голубой луной» принято называть редкое совпадение, когда в течение одного месяца происходит сразу два полнолуния. Астрономическое событие с красивым названием обычно происходит раз в 2-3 года. Астрономы объясняют это так: промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 Полных Лун, вместо обычных двенадцати.
Следующее время «Голубой луны» придется на октябрь 2020 года.
- Она будет выглядеть также, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения «Once in a Blue Moon», эквивалент нашего выражения «После дождичка в четверг», - поясняет руководитель астрономического комплекса московского планетария Ярослав Турилов.
«Голубой луной» принято называть редкое совпадение, когда в течение одного месяца происходит сразу два полнолуния. Астрономическое событие с красивым названием обычно происходит раз в 2-3 года. Астрономы объясняют это так: промежуток времени между двумя полнолуниями 29,53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца, поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, лишний раз нам напоминая, что в году может быть 13 Полных Лун, вместо обычных двенадцати.
Следующее время «Голубой луны» придется на октябрь 2020 года.
9 964
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