В ожидании паводка липчан просят прочистить канавы

Совместными силами можно избежать проблем.

Управление Советского округа администрации Липецка обратилось к жителям района в связи с необходимостью обеспечить безопасный пропуск паводковых вод. Чиновники просят липчан соблюсти ряд правил.



Так, липчан убеждают не допускать складирование бытового мусора, спила веток на придомовой территории, не допускать вывоз или перемещение на проезжую часть улиц и проездов снега, убираемого с придомовых территорий, земельных участков собственников, а также просят заблаговременно прочистить канавы, трубы для стока воды для обеспечения отвода талых вод, провести откачку жидких бытовых отходов из выгребных ям.



Если наступит необходимость эвакуации, то жителям домов стоит отключить воду, газ, электричество и приборы отопления, перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи, застраховать имущество. Если из-за паводка будет объявлено о начале эвакуации, эвакуируемый должен быстро собрать и взять с собой: паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, постельное белье, туалетные принадлежности, трехдневный запас продуктов питания.



- Если у вас есть необходимость до наступления паводка заранее вывезти ценные вещи, для предоставления транспорта обращайтесь в Управление Советским округом по телефонам: 30-94-58, 30-94-84, 30-94-85, - сообщают в ведомстве.