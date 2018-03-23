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Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета‍

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#Успенская #дебош #рейс #самолет
Певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета‍

Знаменитую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва–Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета.

Певица Любовь Успенская была снята с рейса Москва-Омск из-за устроенной ею в салоне самолета Потасовки. Причиной скандала стал отказ стюардессы разрешить ей взять с собой в салон свою собачку, - сообщает Федеральное агентство новостей.

Успенская отказалась подчиняться требования бортпроводницы, которая не позволила ей взять с собой в салон свою собачку. Певица устроила скандал и была снята с рейса 1762, направлявшегося из Москвы в Омск, - сообщают «Народные новости».

Как отмечается, согласно правилам пассажирских авиаперевозок, животные во время полета должны находиться в переносках. Успенская проигнорировала требования экипажа самолета и даже оттолкнула стюардессу. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам правоохранительных органов, которые, в итоге, удалили ее с рейса. Позже стало известно, что певице все же удалось улететь в Омск, поменяв билеты в аэропорту.
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#Успенская #дебош #рейс #самолет

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