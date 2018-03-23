Общество

сегодня, 10:30

Липчан ждут на бесплатный рок-концерт

6 1024
#концерт #рок
1
Липчан ждут на бесплатный рок-концерт

На вечере прозвучат известные хиты.

В Городском Дворце Молодёжи "Октябрь" состоится большой концерт "Молодёжная рок-весна", сообщают организаторы. Всех желающих услышать хиты в исполнении липчан ждут в малом зале 24 марта.

В программе мероприятия - знаменитые хиты таких исполнителей как «Сплин», Dua Lipа, «Океан Эльзы», Виктор Цой и группа «Кино», Трофим, Nickelback, the Cranberries, Frank Sinatra, «Ария», Би-2, «Алиса». Все песни будут исполнены вживую учениками и преподавательский составом местной музыкальной школы. Также на концерте выступят уже полюбившиеся публике липецкие рок-группы и молодые коллективы, которые исполнят собственные песни.

Старт концерта запланирован на 14 часов. Вход свободный.
6 1024
#концерт #рок
1

Комментарии (6)

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Облздрав

32 минуты назад
А как же карантинные мероприятия?
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13

40 минут назад
Если это бесплатный концерт, то корысти нет, какой суд
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1

сегодня, 11:31
А не боитесь что на организаторов подадут в суд, за нарушение авторских прав.
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проснулись((

сегодня, 10:56
вроде выборы уже прошли.. ((
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Дима Аксёнов

сегодня, 10:45
Бесплатный рок, бесплатный секс, бесплатные наркотики! Отметим победу жуликов и воров!
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Опа

сегодня, 10:38
Говнорок подъехал.
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