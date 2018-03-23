Липчан ждут на бесплатный рок-концерт

На вечере прозвучат известные хиты.

В Городском Дворце Молодёжи "Октябрь" состоится большой концерт "Молодёжная рок-весна", сообщают организаторы. Всех желающих услышать хиты в исполнении липчан ждут в малом зале 24 марта.



В программе мероприятия - знаменитые хиты таких исполнителей как «Сплин», Dua Lipа, «Океан Эльзы», Виктор Цой и группа «Кино», Трофим, Nickelback, the Cranberries, Frank Sinatra, «Ария», Би-2, «Алиса». Все песни будут исполнены вживую учениками и преподавательский составом местной музыкальной школы. Также на концерте выступят уже полюбившиеся публике липецкие рок-группы и молодые коллективы, которые исполнят собственные песни.



Старт концерта запланирован на 14 часов. Вход свободный.