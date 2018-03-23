Слёт опекунов состоится в Становом

В селе пройдет заседание.

28 марта в селе Становое состоится заседание межведомственного консультационного пункта по вопросам устройства и адаптации детей-сирот в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей, охраны здоровья детей, профилактики их противоправного поведения, социальных льгот многодетным и малообеспеченным семьям.



Как сообщает опека и попечительство Липецкой области, на встречу со специалистами приглашены усыновители, опекуны (попечители), приемные родители, воспитывающие в своих семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетные, малоимущие семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья – жители Становлянского муниципального района. На 1 марта в Становлянском районе проживает 2849 несовершеннолетних, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 61 (7- усыновлено, 29 - под опекой (попечительством), 16 - в приемных семьях, 9 - в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Процент детей-сирот, проживающих в замещающих семьях Становлянского района – 85,2 % (по области – 90,8 %).



Во время работы консультационного пункта будут освещаться вопросы защиты и мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замещающих, многодетных, малоимущих семей, семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. Запланирована работа мобильного офиса психологической службы Г(О)БУ Центра «СемьЯ» по оказанию индивидуальных консультаций, пришедшим на встречу родителям.



Липчане смогут задать интересующие их вопросы по проблемам воспитания детей, в том числе по вопросам профилактики детской безнадзорности, распространения суицидов, наркотиков и опасных онлайн-игр среди подростков.