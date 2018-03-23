Свое под боком

Мы выяснили, где стоит покупать липецкое и почему

В Липецке нет недостатка в магазинах – крупных и мелких, но как в этом торговом море выбрать магазин, посещение которого не повредит бюджету, и при этом даст возможность приобрести качественную и полезную для здоровья пищу?

Для начала несколько фактов. Аналитики компании Nielsen выяснили, что в России усиливается тенденция к правильному питанию. 37 % потребителей готовы платить за доказанную экологичность товаров и ровно треть покупателей отдает предпочтение продуктам с натуральными ингредиентами.

Конечно, многие стараются сэкономить и выбирают для этого различные способы: сокращают количество походов в магазин (так делают 19 % по данным агентства Ромир), составляют списки покупок и изучают промо-буклеты ритейлеров (28 % опрошенных), охотятся за промо-акциями (36 %). Но на качестве продуктов уже не экономят.

Современные ритейлеры четко уловили этот посыл. Например, сеть «Пятерочка» в обновленной концепции сделала ставку на товары категории «фреш»: более трети продуктов на прилавках магазинов— свежая охлажденная продукция с коротким сроком годности.

Мы решили поинтересоваться у покупателей, как они относятся к таким новшествам. Мама маленького ребенка Марина Кошкина рассказала, почему предпочитает «Пятерочку».

- Во-первых, она рядом с домом. А во-вторых, всегда радует то, что продукты свежие. Отправилась в магазин за молоком. Взяла пакет с полки – на нем сегодняшняя дата. Согласитесь, это здорово покупать все самое свежее. А еще оно липецкое, - поделилась с нами Марина.

Многие покупатели заметили, что в последнее время в «Пятерочке» стало больше стопперов «Покупай липецкое!». В торговой сети можно купить полный ассортимент молочной продукции – молоко, кефир, ряженку, творог и т.д., произведенной в Липецкой области. А еще – сыры, масло, хлеб и выращенные в липецких теплицах огурцы и помидоры.

В «Пятерочке» пояснили - здесь делают ставку на взаимодействие с местными производителями, и число локальных поставщиков в России давно превысило 5 тысяч. В 2017 году к числу партнеров торговой сети присоединились 9 липецких производителей. По отдельным категориям доля местных товаров достигает 90 процентов ассортимента.

- Местное – значит свежее, - высказала свое мнение пенсионерка Зинаида Вереникина, - А, следовательно, самое вкусное и полезное. Наверное, и цены от этого ниже, ведь магазину не нужно тратиться на далекую перевозку.

Как уже отметила покупательница Марина, очевидный плюс «Пятерочки» - непосредственная близость к дому. В прошлом году в Липецке открылись еще несколько универсамов и теперь почти каждый житель города может сказать, что магазин находится у него под боком. Даже термин такой есть – магазин первого выбора. Получается, что теперь липчанам, чтобы купить наши местные продукты, произведенные прямо сегодня, нужно всего лишь пройти несколько метров до ближайшего магазина. Удобно, не правда ли?