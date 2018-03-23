Общество

57 минут назад

В каждом районе Липецка предлагают открыть круглосуточные магазины

9 557
#магазин #инициатива #торговля
2
В каждом районе Липецка предлагают открыть круглосуточные магазины

А вместе с ними — аптеки.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Максим Филин вынес на обсуждение предложение об открытии в каждом районе Липецка круглосуточных магазинов. Автор уверен, что это пойдет только на пользу липчанам. Вместе с этим Максим считает правильным ввести дифференцированный подход в вопросе торговли алкоголем: работаешь ночью — продаешь спиртное днем. Это по мнению автора стимулирует сети продлить время работы.

- Считаю, что городу нужны круглосуточные супермаркеты шаговой доступности с аптеками «24 часа» в каждом районе: Сырский, ЛТЗ, Матырский, Сокол, Юго-Западные микрорайоны. Дать права на реализацию с 09:00 до 21:00 спиртных напитков только тем сетям, которые оставят часть своих магазинов круглосуточными. Днем в городе супермаркеты и аптеки на каждом шагу, но, случись что, в разгар ночи даже аптек в округе нет, - делится наблюдениями Максим.

Предложение о круглосуточных магазинах будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 апреля. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
9 557
#магазин #инициатива #торговля
2

Комментарии (9)

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Новосельцев Анатолий Ефремович

45 секунд назад
Страна дураков
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123

4 минуты назад
На Космонавтов/Терешковой сразу 6 пятерочек очень близких друг к другу лучше бы было 3 но круглосуточных)))
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максиму филину

26 минут назад
Попробуй поработать ночью продавцом в магазине, ЗА КОПЕЙКИ
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Гидравлический Ампер

29 минут назад
Из всего вышеперечисленного порадовала фраза "В РАЗГАР НОЧИ" :))) Вспомнилась сразу другая- "СКОЛЬКО НЕ БЕРИ, А БЕЖАТЬ ПРИДЕТСЯ". Про аптеки я только ЗА, но нужны ли круглосуточные магазины?
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stepa

38 минут назад
туалеты тоже круглосуточные надо . задолбали по подьездам и лифтам шариться . днем не найдешь
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Алкан с сокола

39 минут назад
Бухло взять не проблема, а с закусью ночью бывает казус...
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Очередное

40 минут назад
Занятие мудизмом.
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гостья

46 минут назад
а ночью что? закуски не хватит?
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Ездюк

48 минут назад
На фига круглосуточный магаз без водки?
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