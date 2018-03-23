Общество
57 минут назад
В каждом районе Липецка предлагают открыть круглосуточные магазины
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А вместе с ними — аптеки.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Максим Филин вынес на обсуждение предложение об открытии в каждом районе Липецка круглосуточных магазинов. Автор уверен, что это пойдет только на пользу липчанам. Вместе с этим Максим считает правильным ввести дифференцированный подход в вопросе торговли алкоголем: работаешь ночью — продаешь спиртное днем. Это по мнению автора стимулирует сети продлить время работы.
- Считаю, что городу нужны круглосуточные супермаркеты шаговой доступности с аптеками «24 часа» в каждом районе: Сырский, ЛТЗ, Матырский, Сокол, Юго-Западные микрорайоны. Дать права на реализацию с 09:00 до 21:00 спиртных напитков только тем сетям, которые оставят часть своих магазинов круглосуточными. Днем в городе супермаркеты и аптеки на каждом шагу, но, случись что, в разгар ночи даже аптек в округе нет, - делится наблюдениями Максим.
Предложение о круглосуточных магазинах будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 апреля. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
- Считаю, что городу нужны круглосуточные супермаркеты шаговой доступности с аптеками «24 часа» в каждом районе: Сырский, ЛТЗ, Матырский, Сокол, Юго-Западные микрорайоны. Дать права на реализацию с 09:00 до 21:00 спиртных напитков только тем сетям, которые оставят часть своих магазинов круглосуточными. Днем в городе супермаркеты и аптеки на каждом шагу, но, случись что, в разгар ночи даже аптек в округе нет, - делится наблюдениями Максим.
Предложение о круглосуточных магазинах будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 апреля. Если к этому сроку инициатива наберет 500 и более положительных откликов, то она будет рассмотрена в мэрии Липецка.
9 557
Новосельцев Анатолий Ефремович
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