Происшествия

сегодня, 09:25

От «BMW 5» «с блатными номерами» осталась только шипованная резина

16 2632
#пожар
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От «BMW 5» «с блатными номерами» осталась только шипованная резина

Автомобиль с тамбовскими номерами оставили у кафе "Малика".

Как уже сообщал GOROD48 сегодня ночью у строения №79 по улице Московской в Липецке сгорели дотла "УАЗ Патриот" и "BMW 5".

По словам владельца отечественного автомобиля, о возгорании ему сообщили сотрудники полиции, которые утром приехали к нему домой. От одного из очевидцев пожара он узнал, что вначале загорелась иномарка, а позже, когда она уже полыхала как свечка, пламя перекинулось на его машину.

- Так и напишите, что пожарные ехали полчаса! Если бы они поспели вовремя, то сгорела бы только немецкая машина, - в сердцах заявил GOROD48 владелец "Патриота".

Экспертам нужно узнать, отчего загорелась «BMW 5» 2016 года выпуска. Как рассказал корреспонденту GOROD48 работник автосервиса, находящегося в нескольких метрах от площадки, где был пожар, иномарку здесь оставил ее владелец, который накануне отдыхал в кафе "Малика". Из кафе коммерсант, житель Тамбова, уехал в гостиницу на такси, а через несколько часов загорелась его машина (номера иномарки считаются "блатными" - а 222 мр 68 регион). От иномарки, что удивительно, целыми остались только колеса. Шипованную резину хоть сейчас - в продажу.  

В соседнем строении находится база ЧОП "Феникс". На место возгорания направлена видеокамера, которую работники автосервиса считают "чоповской". Однако в самом "Фениксе" крайне нервно отреагировали на просьбу GOROD48 о том, чтобы просмотреть запись ночного пожара. Мол, пожар был на неохраняемой территории.

- Вам помочь выйти? - обратился к корреспонденту один из трех мужчин, находившихся в административном помещении "Феникса". 

Странно: кафе "Малика", очевидно, охраняется этим ЧОПом. Автосервис - тоже. Камера "Феникса" смотрит на место, где были припаркованы сгоревшие машины. И этот пятачок не под охраной?    
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#пожар
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Комментарии (16)

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Это не мы

4 минуты назад
С гарантией в ЧОПе скажут, что камера не работала. Не знаем мы, типа, ничего, не видели и не слышали. Разогнать их надо все. Бездельники!
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Мифы Древней Греции

7 минут назад
Ждем финала баттла Пернатый ака "Феникс" VS Тамбовский "Товарищ" Волк
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да

7 минут назад
видно сами и пустили петуха
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житель

22 минуты назад
Каратель, УАЗ-Патриотовец, видимо, соблюдал. Ну и что, помогло ему?
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Холмс

30 минут назад
Если ребята из ЧОПа занервничали по поводу камеры, то, скорее всего, тамбовскому крутышу было предложено оплатить парковочку у охраняемого объекта, а тот мог и послать. Вот, проводочка и коротнула невзначай.
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И тебя вылечим

32 минуты назад
Каратель
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ЧОПс

33 минуты назад
Залупочепс
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Машины поджигают каждую ночь

33 минуты назад
Какой- то звездец.Накуй нужны мусора? ЧОП , спит. Ему пофик.
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Каратель

35 минут назад
Если не быть быдлотой,приближенной к власти и соблюдать ПДД и пр. законы,не плевать на простых людей и соблюдать правила парковки-то авто гореть не будут.Все просто!
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Номерок блатной

39 минут назад
Да три двоечки катит ......
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