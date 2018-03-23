От «BMW 5» «с блатными номерами» осталась только шипованная резина

Автомобиль с тамбовскими номерами оставили у кафе "Малика".

Как уже сообщал GOROD48 сегодня ночью у строения №79 по улице Московской в Липецке сгорели дотла "УАЗ Патриот" и "BMW 5".



По словам владельца отечественного автомобиля, о возгорании ему сообщили сотрудники полиции, которые утром приехали к нему домой. От одного из очевидцев пожара он узнал, что вначале загорелась иномарка, а позже, когда она уже полыхала как свечка, пламя перекинулось на его машину.



- Так и напишите, что пожарные ехали полчаса! Если бы они поспели вовремя, то сгорела бы только немецкая машина, - в сердцах заявил GOROD48 владелец "Патриота".



Экспертам нужно узнать, отчего загорелась «BMW 5» 2016 года выпуска. Как рассказал корреспонденту GOROD48 работник автосервиса, находящегося в нескольких метрах от площадки, где был пожар, иномарку здесь оставил ее владелец, который накануне отдыхал в кафе "Малика". Из кафе коммерсант, житель Тамбова, уехал в гостиницу на такси, а через несколько часов загорелась его машина (номера иномарки считаются "блатными" - а 222 мр 68 регион). От иномарки, что удивительно, целыми остались только колеса. Шипованную резину хоть сейчас - в продажу.



В соседнем строении находится база ЧОП "Феникс". На место возгорания направлена видеокамера, которую работники автосервиса считают "чоповской". Однако в самом "Фениксе" крайне нервно отреагировали на просьбу GOROD48 о том, чтобы просмотреть запись ночного пожара. Мол, пожар был на неохраняемой территории.



- Вам помочь выйти? - обратился к корреспонденту один из трех мужчин, находившихся в административном помещении "Феникса".



Странно: кафе "Малика", очевидно, охраняется этим ЧОПом. Автосервис - тоже. Камера "Феникса" смотрит на место, где были припаркованы сгоревшие машины. И этот пятачок не под охраной?

