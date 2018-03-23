Общество

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Владельца «Мерседеса» накажут за парковку у ФСБ

12 2015
#нарушение правил #автохамство
2

Липчанин оставил внедорожник на тротуаре.

Липчанин добился возбуждения административного дела в отношении автохама. Ранее мужчина заметил, что около здания регионального управления ФСБ на тротуаре припарковался «Мерседес».

Гражданский активист не только выложил фотосвидельства нарушения правил парковки в Сеть, но и отправил данные в автоинспекцию. Спустя неделю автор обращения получил ответ: по результатам рассмотрения обращения вынесено определение о возбуждении административного дела в отношении владельца внедорожника. Автор запроса поблагодарил липецких автоинспекторов за результативную работу.

Впрочем, нарушитель правил уже стал предметом общественного порицания. Так, пользователи Сети оценили действия владельца «Мерседеса» как откровенное хамство и неуважение к людям.

Фото: «Вконтакте».



12 2015
#нарушение правил #автохамство
2

Комментарии (12)

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коломыцева

5 минут назад
И Женек Бондарев поменяет позывной с оо8 на "bond'. Просто "бонд"
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b

6 минут назад
а фотка есть кто приехал стучать на машине ко главному входу ?
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Гидравлический Ампер

12 минут назад
Помните реклама была? ... после того как Макс выпил бутылку фанты, он остановил оогрооомный 600-тый мерс, с бандитами, но я на него не обижаюсь - на покойников ведь не обижаются)))
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Прохожий 48

19 минут назад
Зачем обидели агента ФэСебе 008 Женю Бондарёва...
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коломыцева

24 минуты назад
Этот липчанин сам из фсб. А внедорожник мешал сливать нужду т.е.сперму после дрочки.
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Справедливый

34 минуты назад
Ура , братцы ! ! !
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А вообще..

37 минут назад
Активист молодец!
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Русский

40 минут назад
Активист, накажи вонючих маршрутчиков на их коптилках , буду благодарен. Дальше пойдешь там может в DC Comics возьмут, "Активист" против хамов)))
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АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ

42 минуты назад
Не ругайтесь.
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Владелец Мерседеса

43 минуты назад
ФСБ, не стесняйтесь, присоединяйтесь!!
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