Общество
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Владельца «Мерседеса» накажут за парковку у ФСБ
12 2015
Липчанин оставил внедорожник на тротуаре.
Липчанин добился возбуждения административного дела в отношении автохама. Ранее мужчина заметил, что около здания регионального управления ФСБ на тротуаре припарковался «Мерседес».
Гражданский активист не только выложил фотосвидельства нарушения правил парковки в Сеть, но и отправил данные в автоинспекцию. Спустя неделю автор обращения получил ответ: по результатам рассмотрения обращения вынесено определение о возбуждении административного дела в отношении владельца внедорожника. Автор запроса поблагодарил липецких автоинспекторов за результативную работу.
Впрочем, нарушитель правил уже стал предметом общественного порицания. Так, пользователи Сети оценили действия владельца «Мерседеса» как откровенное хамство и неуважение к людям.
Гражданский активист не только выложил фотосвидельства нарушения правил парковки в Сеть, но и отправил данные в автоинспекцию. Спустя неделю автор обращения получил ответ: по результатам рассмотрения обращения вынесено определение о возбуждении административного дела в отношении владельца внедорожника. Автор запроса поблагодарил липецких автоинспекторов за результативную работу.
Впрочем, нарушитель правил уже стал предметом общественного порицания. Так, пользователи Сети оценили действия владельца «Мерседеса» как откровенное хамство и неуважение к людям.
Фото: «Вконтакте».
12 2015
коломыцева
b
Гидравлический Ампер
Прохожий 48
коломыцева
Справедливый
А вообще..
Русский
АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ
Владелец Мерседеса