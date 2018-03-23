«С НЛМК я спокойно смотрю в будущее»

Иван Курганников после окончания учебы и службы в армии связывает свое будущее с только комбинатом.

Новолипецкий комбинат профессионально подходит к смене поколений. Нередко здесь сын приходит на смену отцу, и на НЛМК работают сотни семейных династий. На предприятии также действует ряд программ, с помощью которых куются будущие кадры. Многие нынешние студенты связывают свое будущее с Новолипецким комбинатом.

Студент третьего курса липецкого политехнического техникума Иван Курганников совсем недавно завершил дипломную работу, ждет повестки в армию, и по окончании службы сразу собирается домой, в Липецк и приступить к работе на НЛМК.

- На Новолипецком комбинате работал электриком мой отец. Поэтому, когда я окончил школу, по его совету решил связать свое будущее с металлургией, - рассказывает Иван. – Поступил в политехнический техникум учиться профессии электромонтера. Поставил себе цель – учиться хорошо, подходил ко всему ответственно. В своей группе стал старостой, что послужило еще больше мотивацией для учебы. Это дало результат, выиграл олимпиаду профмастерства, стал получать именную стипендию Правительства России.

Практику Иван Курганников проходил на НЛМК и на первом, и на втором, и на третьем курсах. Охватил, так сказать, широкий спектр металлургии. Успел поработать и в конвертерном цехе, и на коксохиме, и в цехе динамной стали.

Как говорит Иван, очень интересно работать с опытными рабочими, профессионалами своего дела.

- Поначалу рабочие присматриваются к тебе, но потому видят, что знания необходимые есть, и начинают передавать опыт, учить чему-то узкопрофессиональному. На практике также узнаешь много нового и интересного. Видно, что опытные металлурги заинтересованы передать опыт молодым, видя в нас преемников.

Иван после окончания учебы и службы в армии связывает свое будущее с НЛМК.

- Я не выбираю, куда идти работать после армии. Знаю, что НЛМК обеспечит мне рабочее место, сохранит его, пока я буду служить, и даже обеспечит меня «подъемными» после службы. Уверен, что на комбинате у меня будет карьерный рост, ведь после службы я планирую продолжить учебу, поступить в ЛГТУ. Ну и главное, НЛМК - это стабильное будущее, социальный пакет, отдых, обеспечение на льготных условиях жильем.

С такой же уверенностью смотрит в будущее и студент 4-го курса ЛГТУ Кирилл Путилин.





Кирилл стал на металлургическую стезю еще в школе.

- В школе №65 учитель физики Сергей Стопин отобрал несколько человек и пригласил в «Школу молодого металлурга», которая действует при ЛГТУ, - рассказал Кирилл. - Это очень серьезная и нужная школа. В «металлургическом классе» мы знакомились с металлургией и заодно подтягивали физику к ЕГЭ.

По словам Кирилла, в классе он заразился металлургией, а потом все пошло именно в «металлургическом» русле. Получил от НЛМК целевое направление в ЛГТУ и стал студентом по специальности «Металлургия черных металлов». И вот, уже оканчивая ЛГТУ, он знает, где будет работать, потому что НЛМК позаботился о его трудоустройстве заранее.

- Оканчивая ЛГТУ, я одновременно устраиваюсь на комбинат. Буду работать во втором конвертерном цехе и продолжать учебу в магистратуре. Свою жизнь связываю с НЛМК, потому как это гигант индустрии не только в нашем городе, но в мировом масштабе. Здесь четко выстроена и карьерная система, знаю, что буду совершенствовать свои знания, профессиональные навыки, и буду оценен по достоинству. Кроме того, социальная политика, НЛМК по отношения к молодым специалистам, гарантирует мое будущее. НЛМК - это стабильность. Во всем. Я уверен в этом.