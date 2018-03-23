Происшествия
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22-летний вымогатель напал на жертву в автомобиле
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22 марта в Тербунском районе полицейские задержали ранее судимого 22-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие считает, что 18 марта на дороге "Липецк-Тербуны" в автомобиле "Хендай-Акцент" подозреваемый вымогал у 23-летнего парня 10 000 рублей, и забрал в качестве залога его сотовый телефон.
Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».
Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».
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