22-летний вымогатель напал на жертву в автомобиле

22 марта в Тербунском районе полицейские задержали ранее судимого 22-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие считает, что 18 марта на дороге "Липецк-Тербуны" в автомобиле "Хендай-Акцент" подозреваемый вымогал у 23-летнего парня 10 000 рублей, и забрал в качестве залога его сотовый телефон.



Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».