Происшествия

сегодня, 09:22

22-летний вымогатель напал на жертву в автомобиле

3 888
#вымогательство
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22-летний вымогатель напал на жертву в автомобиле

22 марта в Тербунском районе полицейские задержали ранее судимого 22-летнего мужчину, подозреваемого в вымогательстве.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие считает, что 18 марта на дороге "Липецк-Тербуны" в автомобиле "Хендай-Акцент" подозреваемый вымогал у 23-летнего парня 10 000 рублей, и забрал в качестве залога его сотовый телефон.

Расследование проводит МО МВД России «Тербунский».
3 888
#вымогательство
1

Комментарии (3)

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Ага

24 минуты назад
22 года и уже ранее судимый.Такому ублюдку пулю в лоб,а не кормить в тюрьме на наши налоги,это уже не человек,а биомусор.
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Ми

31 минуту назад
Вот и дол.б.а.е.б за нечего папал
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Нонка

сегодня, 09:48
Ну придурок -весна приходит а он на нары
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