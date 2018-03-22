Общество

51 минуту назад

Первый обязательный ЕГЭ завтра будут сдавать 105 человек

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#ЕГЭ #образование

23 марта состоится ЕГЭ по русскому языку.

Завтра пройдёт первый обязательный ЕГЭ в досрочный период. Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, экзамен по русскому языку планируют сдавать 105 человек.

На выполнение работы по русскому языку дается отводится 3 часа 30 минут. Дата объявления результатов экзамена - не позднее 5 апреля 2018 года. Для проведения ЕГЭ в досрочный период в Липецкой области организован один пункт на базе Кадетской школы Липецкой области.

Напомним, в досрочном этапе ЕГЭ в Липецкой области планирует принять участие 216 человек, в том числе 10 выпускников текущего года.

В 2018 году в Липецкой области все пункты проведения ЕГЭ переходят на новую технологию печати контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях перед участниками экзамена, а затем сканирование бланков в штабе (в 2017 году данные технологии применялись только в трети всех пунктов проведения экзаменов). Организовано онлайн видеонаблюдение в ППЭ. Также будет вестись онлайн наблюдение в ситуационно-информационном центре управления образования и науки Липецкой области.
188
#ЕГЭ #образование

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