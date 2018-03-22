В «Универсиаде-2018» примут участие 700 студентов

Фестиваль стартует 27 марта.

27-28 марта в Липецке пройдёт областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2018».



Соревновния будут проходить на территории Липецкого государственного технического университета. Как сообщают организаторы, предполагается, что в них примут участие более 700 студентов со всей области. Торжественное открытие мероприятия пойдет 27 марта в 10.00.