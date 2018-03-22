Общество

сегодня, 21:29

В «Универсиаде-2018» примут участие 700 студентов

213
#фестиваль
В «Универсиаде-2018» примут участие 700 студентов

Фестиваль стартует 27 марта.

27-28 марта в Липецке пройдёт областной фестиваль студенческого спорта «Универсиада-2018».

Соревновния будут проходить на территории Липецкого государственного технического университета. Как сообщают организаторы, предполагается, что в них примут участие более 700 студентов со всей области. Торжественное открытие мероприятия пойдет 27 марта в 10.00.
213
#фестиваль

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Первый обязательный ЕГЭ завтра будут сдавать 105 человек
#ЕГЭ #образование
Первый обязательный ЕГЭ завтра будут сдавать 105 человек

50 минут назад

Общество
Липчанин объявил сосульный флешмоб
#сосульки #флешмоб
4
Липчанин объявил сосульный флешмоб

сегодня, 18:22

Общество
Арестованы 10 неоплативших вовремя штрафы липчан
#штраф #должник
4
Арестованы 10 неоплативших вовремя штрафы липчан

сегодня, 17:34

Общество
С улиц города вывозят незаконно установленные вендинговые автоматы
#торговля
20
С улиц города вывозят незаконно установленные вендинговые автоматы

сегодня, 17:24

Общество
Лидерами голосования за благоустройство стали Нижний парк, Комсомольский пруд и Театральный спуск
#благоустройство
24
Лидерами голосования за благоустройство стали Нижний парк, Комсомольский пруд и Театральный спуск

сегодня, 16:55

Общество
Меховой салон попался на нарушениях
#торговля #мех
4
Меховой салон попался на нарушениях

сегодня, 16:09

Общество