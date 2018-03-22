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сегодня, 19:26

В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом‍

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В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом‍

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью ребенка

Семилетняя девочка погибла после падения дерева в Боровичском районе Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета России.

По предварительным данным, при спиливании деревьев, одно из них упало на 7-летнюю девочку, которая вместе с мамой возвращалась домой. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Как уточняют в региональном следственном отделе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.
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