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сегодня, 19:26
В Новгородской области ребенка убило спиленным деревом
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью ребенка
Семилетняя девочка погибла после падения дерева в Боровичском районе Новгородской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета России.
По предварительным данным, при спиливании деревьев, одно из них упало на 7-летнюю девочку, которая вместе с мамой возвращалась домой. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Как уточняют в региональном следственном отделе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, при спиливании деревьев, одно из них упало на 7-летнюю девочку, которая вместе с мамой возвращалась домой. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Как уточняют в региональном следственном отделе, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося.