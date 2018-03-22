Общество

сегодня, 18:22

Липчанин объявил сосульный флешмоб

3 402
#сосульки #флешмоб
3
Липчанин объявил сосульный флешмоб

Фото надо выкладывать со специальным хештегом.

Липецкий пользователь Instagram запустил в социальной сети флешмоб. Молодой человек предлагает фотографировать сосульки и выкладывать их в интернете. Он советует сопровождать снимки специальным хештегом и устроить заочное соревнование сосулек – у кого больше.



Липчанин уже показал в Сети свои находки. Например, наледь с крыши дома на улице Невского. Молодой человек указывает, что сосулька оказалась уже больше среднего человеческого роста, а сам опасный символ весны угрожающе навис над пешеходной дорожкой.



Шуточный флешмоб направлен на привлечение внимания к проблеме: весенняя наледь угрожает жизни горожан.
3 402
#сосульки #флешмоб
3

Комментарии (3)

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Вася

18 минут назад
Это в основном на тонкостенных панельных домах,которые тепло не держат.
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Нонка

28 минут назад
Сосульки надо назвать -Посейдон Сюрприз и т д Вот ведь занятие для Россиян -браво
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100%

47 минут назад
школота на карантине от безделья сосульки фоткает ходит )))
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