Липчанин объявил сосульный флешмоб

Фото надо выкладывать со специальным хештегом.

Публикация от Самокопание & Надрыв (@genbyisalive) 22 Мар 2018 в 7:22 PDT

Липецкий пользователь Instagram запустил в социальной сети флешмоб. Молодой человек предлагает фотографировать сосульки и выкладывать их в интернете. Он советует сопровождать снимки специальным хештегом и устроить заочное соревнование сосулек – у кого больше.Липчанин уже показал в Сети свои находки. Например, наледь с крыши дома на улице Невского. Молодой человек указывает, что сосулька оказалась уже больше среднего человеческого роста, а сам опасный символ весны угрожающе навис над пешеходной дорожкой.Шуточный флешмоб направлен на привлечение внимания к проблеме: весенняя наледь угрожает жизни горожан.