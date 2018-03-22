Арестованы 10 неоплативших вовремя штрафы липчан

В регионе стартовало профилактическое мероприятие «Должник».

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, на территории региона стартовало профилактическое мероприятие «Должник», направленное на добровольное погашение задолженностей по административным штрафам, которое продлится до 27 марта.



В рамках проводимого мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с представителями ФССП осуществляютлый комплекс мероприятий. Так, в частности, инспекторы ДПС при несении службы проверяют каждого остановленного ими водителя по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов. Должникам доводят информацию о необходимости своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения, а также напоминают о возможности уплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, автоинспекторы проверяют автовладельцев на предмет неоплаченных штрафов в регистрационно-экзаменационных подразделениях.



Неуплата штрафа вовремя, в течение 60 дней, грозит нарушителю привлечением к административной ответственности в виде штрафа, но уже в двукратном размере (но не менее 1000 рублей) или в виде ареста на срок до 15 суток, или же в виде обязательных работ на срок до 50 часов. Инспектор ГИБДД из-за неоплаченных штрафов имеет право немедленно задержать водителя и доставить в суд для принятия процессуального решения, а в выходной день - в отделение полиции на срок до 48 часов и далее в суд. Автомобиль в таком случае будет отправлен на штрафстоянку. Если и после возбуждения исполнительного производства должник не оплачивает штраф, то с него будет взыскан ещё и исполнительный сбор, в размере 7% от суммы взыскиваемого штрафа, но не менее 500 рублей.



К нарушителям в случае неуплаты штрафа применяется и такая жёсткая мера, как запрет на выезд за границу. Кстати, по итогам 2017 года в результате принятых мер по ограничению прав должников на выезд за пределы Российской Федерации взыскано около 46 млн. рублей. Ограничены права 23987 (2016 год: 12984) должников.



За январь-февраль этого года сотрудники Госавтоинспекции области подвергли административному штрафу за правонарушения в области дорожного движения уже 44213 правонарушителей. В отношении 10 правонарушителей, не оплативших штраф вовремя, применено наказание в виде административного ареста, 426 – подвергнуты штрафу в двукратном размере неоплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, а 9 – назначено наказание в виде обязательных работ.