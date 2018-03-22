С улиц города вывозят незаконно установленные вендинговые автоматы

Четыре незаконно установленных вендинговых автомата для продажи воды вывезены сегодня с территорий дворов по улице Космонавтов и проспекту Победы.

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, подобные торговые объекты начали появляться в различных районах областного центра недавно. Поскольку на связь с контролирующими органами анонимный собственник объектов самообслуживания не вышел и никак себя не проявил, было принято решение об их вывозе.



Теперь забрать свое имущество со спецстоянки предприниматель сможет в течение 30 дней. Предварительно ему необходимо обратиться в управление потребительского рынка с заявлением, а также возместить расходы на перемещение и хранение нестационарных объектов и оплатить административный штраф. Если в течение указанного срока владелец не появится, автоматы переведут в муниципальную собственность.

- Важно, что эти торговые объекты пока не были подключены и не использовались по назначению. Неизвестно какую воду собирались продавать горожанам: в автомате самообслуживания нет продавцов, а соответственно никто не смог бы подтвердить безопасность товара соответствующими документами. Сегодня специалисты выявили еще несколько автоматов, которые тоже будут отправлены на спецстоянку, - сообщил начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов.