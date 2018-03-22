Общество

сегодня, 17:24

С улиц города вывозят незаконно установленные вендинговые автоматы

16 1499
#торговля
С улиц города вывозят незаконно установленные вендинговые автоматы

Четыре незаконно установленных вендинговых автомата для продажи воды вывезены сегодня с территорий дворов по улице Космонавтов и проспекту Победы. 

Как сообщили в городском управлении потребительского рынка, подобные торговые объекты начали появляться в различных районах областного центра недавно. Поскольку на связь с контролирующими органами анонимный собственник объектов самообслуживания не вышел и никак себя не проявил, было принято решение об их вывозе.

Теперь забрать свое имущество со спецстоянки предприниматель сможет в течение 30 дней. Предварительно ему необходимо обратиться в управление потребительского рынка с заявлением, а также возместить расходы на перемещение и хранение нестационарных объектов и оплатить административный штраф. Если в течение указанного срока владелец не появится, автоматы переведут в муниципальную собственность.

- Важно, что эти торговые объекты пока не были подключены и не использовались по назначению. Неизвестно какую воду собирались продавать горожанам: в автомате самообслуживания нет продавцов, а соответственно никто не смог бы подтвердить безопасность товара соответствующими документами. Сегодня специалисты выявили еще несколько автоматов, которые тоже будут отправлены на спецстоянку, - сообщил начальник управления потребительского рынка Антон Мамонов.

16 1499
#торговля

Комментарии (16)

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99

9 минут назад
Гость, одн.
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Гость

10 минут назад
А мы платим один.
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Свирепый

11 минут назад
Привет 90-е.Теперь бандюги в законе!
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99

12 минут назад
Поставили фильтры и льют простую воду,типа из скважины.Ха-Ха.
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Светлана

16 минут назад
Интересно: это как-то связано с тем, что ГОРСОВЕТОМ руководит владелец РОСИНКИ - товарищ ТИНЬКОВ?
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100%

19 минут назад
эти автоматы уже на авито продают в разделе " готовый бизнес франшиза и обещают золотые горы )))
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Жора

28 минут назад
Мамонов, а что автолавки по городу стоят не понятно кто там торгует и чем?
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Алкаш

39 минут назад
Владелец откаты не заплатил — конфисковали автоматы.
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100%

40 минут назад
так и кофейные аппараты и банкоматы соберите ,в них тоже нет продавцов )))
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По секрету

сегодня, 18:14
Земля в липе вся в собственности таким способом можно отжать все что угодно ))))
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