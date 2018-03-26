Что изменится в Липецке после выборов

Не смотря на то, что многие относятся скептически к тому, что выборы что-то изменят, в этот раз явка избирателей побила предыдущие рекорды.

Это говорит о том, что мы и все люди верим в то, что от нас зависят перемены в жизни всей страны.

И, это действительно так. В Липецке начнутся активные действия по повышению качества жизни. Речь о жилищных условиях, так как наш президент уже отмечал, что именно этот сектор должен получить особенное внимание.

Таким образом в Липецке будет возведен дом, в качестве пилотного проекта, квартиры в котором будут сразу с готовым ремонтом.

Действительно, в ходе наблюдений, выяснилось, что большинство людей, покупающих жильё, отмечают, что самым сложным вопросом в приобретении квартиры является предстоящий ремонт. Во-первых это трата денег, во-вторых времени, в третьих это просто неприятное занятие, на которое не хочется тратить свои силы. К тому же, по большей части липецких новостроек, откровенно говоря, качество квартир требует существенной доработки, что осложняет ход ремонта.

Самый удобный вариант для большинства покупателей - это заехать в готовую квартиру и сразу праздновать новоселье, вместо того, чтобы разводить грязь и шум.

Первым шагом к улучшению жилищных условий и станет показательный проект жилого комплекса "Карамель". Застройщиком выступит компания с хорошей репутацией, своевременными сроками сдачи жилья и соответствующая высоким стандартам качества - АО "Ремстройсервис" (обладатель золотого знака отличия "Надежный Застройщик России).

Некоторые детали о ЖК "Карамель":





В доме 3 подъезда, и переменная этажность от 21 до 23 этажей.

Это первый дом строительной компании с так называемыми smart* планировками квартир. Евродвушки, евротрёшки, еврочетырёшки представлены в этом проекте.

Что касается того, как же будет выглядеть готовый ремонт в квартире. Поставлена задача выполнить работы не "для галочки", а создать действительно достойные условия, применить высококачественные, красивые материалы, при этом сохранить доступную цену для покупателя. Таким образом, АО "Ремстройсервис" провели переговоры с производителями материалов и добились максимально выгодных условий. Получается, что компания сразу закупит большой объем и потратит на это меньше средств, чем потратил бы каждый покупатель отдельно, причем на материалы среднего или низкого качества.



Выходит, что покупателям квартир в ЖК "Карамель" не придется ездить закупать материал, привозить его к дому, поднимать на свой этаж, распаковывать, договариваться с бригадами за розничную цену, чтобы те выполнили работу, нервничать, когда они срывают сроки или делают что-то не так или портят материалы. Вместо этого все они получат ключи от чистой квартиры, где выполнен дорогой ремонт, который обошелся им значительно дешевле среднего или дешевого, если бы квартира была куплена в среднестатистической новостройке Липецка.

Политика улучшения жилищных условий, однозначно, верна. То, где и как мы проживаем определяет всю нашу жизнь, которую мы должны прожить достойно.

Поэтому будем тщательно следить за тем, как первые шаги в этом направлении реализуются через ЖК "Карамель"

Посмотреть, как будут выглядеть квартиры с ремонтом можно на сайте rss48.ru

Цены уточняйте по телефону 90-01-07.

Или в группе https://vk.com/zaoremstroyservis

Проектная декларация размещена на сайте rss48.ru.

Застройщик АО «Ремстройсервис».

* smart – умная планировка.



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