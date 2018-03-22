За три дня поймали 14 безответственных родителей

Теперь их оштрафуют.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, за 3 дня автоинспекторы выявили 14 случаев нарушения правил перевозки маленьких пассажиров.



Напомним, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности - тысяча рублей для водителя и 500 рублей - для пассажира.



В ходе профилактических бесед госавтоинспекторы разъясняли владельцам транспортных средств, что, только приобретая удерживающее устройство, соответствующее установленным требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» они смогут обеспечить безопасность малышей в автомобиле. Если качество устройства вызывает какие-либо сомнения, то по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат соответствия.



Также в областном центре завершилось профилактическое мероприятие, направленное на профилактику и предупреждение автоаварий с участием пешеходов. В период с 15 по 19 марта автоинспекторы выявили 140 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 61 нарушение правил дорожного движения пешими участниками движения.



Напомним, за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.



Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.