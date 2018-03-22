Общество

сегодня, 15:56

За три дня поймали 14 безответственных родителей

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#дети #пешеход #ПДД

Теперь их оштрафуют.

Как сообщает Управление административных органов Липецкой области, за 3 дня автоинспекторы выявили 14 случаев нарушения правил перевозки маленьких пассажиров.

Напомним, что за перевозку детей без специальных удерживающих устройств предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей, а за неиспользование ремней безопасности - тысяча рублей для водителя и 500 рублей - для пассажира.

В ходе профилактических бесед госавтоинспекторы разъясняли владельцам транспортных средств, что, только приобретая удерживающее устройство, соответствующее установленным требованиям безопасности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» они смогут обеспечить безопасность малышей в автомобиле. Если качество устройства вызывает какие-либо сомнения, то по требованию покупателя продавец обязан предъявить сертификат соответствия.

Также в областном центре завершилось профилактическое мероприятие, направленное на профилактику и предупреждение автоаварий с участием пешеходов. В период с 15 по 19 марта автоинспекторы выявили 140 случаев нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями и 61 нарушение правил дорожного движения пешими участниками движения.

Напомним, за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Пешеходам за переход дороги в неустановленном месте административным законодательством предусмотрена штрафная санкция в размере 500 рублей. При движении в темное время суток вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе на вещах или одежде светоотражающие элементы. За это нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
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#дети #пешеход #ПДД

Комментарии (5)

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Веня

6 минут назад
гребанные бюджетники...для чего вы вообще живете?...существуете?...или вы в системе и никто никогда не задумывался из вас, что она работает далеко не для людей???... четкая вертикаль превратила вас в стадо без мнения и принципов...и ее будут менять, но вы к тем людям не будете иметь никакого отношения. и ответами "требовали под угрозой увольнения" вы не отмажетесь, 2000-3000 заявлений на увольнение = жалоб в прокуратуру на действия ваших начальников и вы бы посмотрели как система сдаст сбой...НО нет же...вы молча идете...так как сытно и тепло и детей растить нужно...а то что у вас уже давно отобрали вашу землю вы не видите или не хотите замечать...убогие
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Тем кто экономит на жизни своих детей

9 минут назад
Купите кресло ребенку, оно реально нужно, ним удобно и спокойнее.
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За мир во всём мире

40 минут назад
Вы думаете, если бы выбрали Грудинина, Жириновского или Собчак, то что-то поменялось бы в стране.
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Вася

сегодня, 16:33
Вы же проголосовали76% теперь сопите в трубочку,утиль сбор на авто новое,15% подоходный,23%ндс. Прошло всего 4 дня после выборов. Только начало!
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123

сегодня, 16:08
мудаки молодые семьи кошмарят, 3000 руб. штраф, у людей на авто кресло нет денег, так они еще и штраф выписывают, чтоб совсем возможности лишить к покупке автокресла
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