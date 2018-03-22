Общество
сегодня, 15:54
Популярные маршрутки хотят пустить по улице Ленина
9 1040
А Сырский и НЛМК связать новым маршрутом.
Липчане не перестают выдвигать транспортные инициативы. Так, только за день сразу три пользователя сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» высказали свои предложения о том, как же улучшить работу городского транспорта и облегчить жизнь пассажиров.
- Предлагаю внести небольшие изменения в движение маршрута №325 (или как альтернатива №22 или №322), пустив какой-нибудь из них при движении в сторону НЛМК с заездом на улицу Ленина; по маршруту: ул.Космонавтов-Быханов сад-пл.Героев-ул.Шкатова-Санаторий Восход (ныне Верхний парк)-ул.Пролетарская-пл.Соборная(пл.Ленина)-Нижний парк и далее по маршруту, - указывает Инна Воробьева.
- Необходимо создать новый маршрут Сырский Рудник - Новолипецк (через Октябрьский мост), - считает Екатерина Воляева. - Создание маршрута облегчит жизнь людей, работающих на Тракторном и НЛМК. Кроме того, после закрытия Петровского моста данный маршрут будет актуален. Схема движения: Пос.Сырский, почта, ЛЗСК, переезд, Ледовый комплекс, Липецкие узоры, ул. Минская, ул. Ленина(с.Сырское, школа(с.Сырское), ул. 8 марта (с. Сырское), с. Сырское, Октябрьский мост, Речная, Шлакопереработка, АЗТП, Коксохим, Технопарк, НЛМК, Трест Липецкстрой, Комбинатоуправление НЛМК, МСЧ НЛМК, пл. Металлургов, Прокатная, Пл. Франценюка, пл. Мира.
- Надо выпустить на линию большее количество автобусов номер №11 в вечернее время. В районе Опытной станции много объектов, и много кто работает до 8-ми часов вечера, но ровно в восемь автобус едет мимо Трубного. В итоге, толком никого не подбирает, и людям приходится ждать почти час следующего или ехать с пересадками, - пишет Иван Королёв.
Транспортные инициативы будут обсуждать на портале вплоть до 22 апреля. Если какая-то из идей наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
- Предлагаю внести небольшие изменения в движение маршрута №325 (или как альтернатива №22 или №322), пустив какой-нибудь из них при движении в сторону НЛМК с заездом на улицу Ленина; по маршруту: ул.Космонавтов-Быханов сад-пл.Героев-ул.Шкатова-Санаторий Восход (ныне Верхний парк)-ул.Пролетарская-пл.Соборная(пл.Ленина)-Нижний парк и далее по маршруту, - указывает Инна Воробьева.
- Необходимо создать новый маршрут Сырский Рудник - Новолипецк (через Октябрьский мост), - считает Екатерина Воляева. - Создание маршрута облегчит жизнь людей, работающих на Тракторном и НЛМК. Кроме того, после закрытия Петровского моста данный маршрут будет актуален. Схема движения: Пос.Сырский, почта, ЛЗСК, переезд, Ледовый комплекс, Липецкие узоры, ул. Минская, ул. Ленина(с.Сырское, школа(с.Сырское), ул. 8 марта (с. Сырское), с. Сырское, Октябрьский мост, Речная, Шлакопереработка, АЗТП, Коксохим, Технопарк, НЛМК, Трест Липецкстрой, Комбинатоуправление НЛМК, МСЧ НЛМК, пл. Металлургов, Прокатная, Пл. Франценюка, пл. Мира.
- Надо выпустить на линию большее количество автобусов номер №11 в вечернее время. В районе Опытной станции много объектов, и много кто работает до 8-ми часов вечера, но ровно в восемь автобус едет мимо Трубного. В итоге, толком никого не подбирает, и людям приходится ждать почти час следующего или ехать с пересадками, - пишет Иван Королёв.
Транспортные инициативы будут обсуждать на портале вплоть до 22 апреля. Если какая-то из идей наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
9 1040
А я за
Зегеля
л
Портал хочух
гостья
Сомневающийся
Александр
Князь
ИННА ВОРОБЬЕВА