Общество

сегодня, 15:54

Популярные маршрутки хотят пустить по улице Ленина

9 1040
#транспорт #инициатива
Популярные маршрутки хотят пустить по улице Ленина

А Сырский и НЛМК связать новым маршрутом.

Липчане не перестают выдвигать транспортные инициативы. Так, только за день сразу три пользователя сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» высказали свои предложения о том, как же улучшить работу городского транспорта и облегчить жизнь пассажиров.

- Предлагаю внести небольшие изменения в движение маршрута №325 (или как альтернатива №22 или №322), пустив какой-нибудь из них при движении в сторону НЛМК с заездом на улицу Ленина; по маршруту: ул.Космонавтов-Быханов сад-пл.Героев-ул.Шкатова-Санаторий Восход (ныне Верхний парк)-ул.Пролетарская-пл.Соборная(пл.Ленина)-Нижний парк и далее по маршруту, - указывает Инна Воробьева.

- Необходимо создать новый маршрут Сырский Рудник - Новолипецк (через Октябрьский мост), - считает Екатерина Воляева. - Создание маршрута облегчит жизнь людей, работающих на Тракторном и НЛМК. Кроме того, после закрытия Петровского моста данный маршрут будет актуален. Схема движения: Пос.Сырский, почта, ЛЗСК, переезд, Ледовый комплекс, Липецкие узоры, ул. Минская, ул. Ленина(с.Сырское, школа(с.Сырское), ул. 8 марта (с. Сырское), с. Сырское, Октябрьский мост, Речная, Шлакопереработка, АЗТП, Коксохим, Технопарк, НЛМК, Трест Липецкстрой, Комбинатоуправление НЛМК, МСЧ НЛМК, пл. Металлургов, Прокатная, Пл. Франценюка, пл. Мира.

- Надо выпустить на линию большее количество автобусов номер №11 в вечернее время. В районе Опытной станции много объектов, и много кто работает до 8-ми часов вечера, но ровно в восемь автобус едет мимо Трубного. В итоге, толком никого не подбирает, и людям приходится ждать почти час следующего или ехать с пересадками, - пишет Иван Королёв.

Транспортные инициативы будут обсуждать на портале вплоть до 22 апреля. Если какая-то из идей наберет 500 и более положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецка.
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#транспорт #инициатива

Комментарии (9)

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А я за

7 минут назад
Зегеля не особо пострадает...А вот в связи с тем, что теперь Липецкая городская детская больница находится на ул.Ленина, данное изменение было бы удобно для пассажиров с детьми.
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Зегеля

19 минут назад
Инна - дура. Зегеля против.
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л

28 минут назад
а я за!! от дома до работы все автобусы по одной ветке да и людям удобно прям до собора!!!!
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Портал хочух

46 минут назад
Весь транспорт нужно пустить через елецкий!!!!! И открыть там международную автостанцию!!
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гостья

сегодня, 16:36
людям больше заняться не чем? только выдвигают и выдвигают, как маршруты поменять...ну давайте каждый день менять, кто как захочет...такие вопросы просто надо запретить на этом портале
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Сомневающийся

сегодня, 16:24
Князь, давно задницу лопухом перестал подтирать, "дворянин" ?
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Александр

сегодня, 16:20
Пустите маршрут на Венеру
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Князь

сегодня, 16:09
Сколько можно повторять-нет такой улицы Ленина, есть улица Дворянская
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ИННА ВОРОБЬЕВА

сегодня, 16:03
Вы забыли наверное.До СОКИЛА чуть чуть осталось.
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