Общество

23 минуты назад

Качество питьевой воды в Липецкой области улучшилось

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#вода #Роспотребнадзор

Сегодня отмечается Всемирный день водных ресурсов.

Как сообщает пресс-центр Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из общей численности населения Липецкой области обеспечены централизованным питьевым водоснабжением 97%, в том числе по городским поселениям централизованным водоснабжением охвачено 99,0% населения, в сельских поселениях 93,9% населения. Нецентрализоованными источниками пользуются в Липецкой области 34420 человек, в том числе в городах – 8315 человек, в сельских поселениях – 26105 человека. Населенные пункты, получающие привозную воду, в области отстутствуют.

В 2017 года на территории Липецкой области улучшилось качество питьевой воды из разводящей сети по микробиологическим показателям (1,2% нестандартных проб, против 1,23% за 2016 год), удельный вес нестандартных проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям так же уменьшился с 16,2% – в 2016 г. до 15,4% – 2017 г.

За отсутствие необходимых документов при эксплуатации скважин, ресурсоснабжающие организации неоднократно привлекались к административной ответственности реализуются меры судебного понуждения к исполнению требований санитарного законодательства (в 2017 году были реализованы надзорные полномочия в рамках 7 внеплановых мероприятий по контролю ранее выданных предписаний: составлено 6 протоколов по статье 19.5, в суд передано 9 исков).
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#вода #Роспотребнадзор

Комментарии (2)

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Гидравлический Ампер

3 минуты назад
Жить стало лучше, Жить стало аеселей! Шея стала тоньше, Но за-то длинней!
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Сергей 13

12 минут назад
Так и должно быть,все знают,что под руководством великого кормчего,мы живём всё лучшее и лучшее,и вся заграница нам завидует.А дети чиновников живут за границей исключительно с целью научиться преодолевать трудности,учиться всего добиваться самим.Ура,бандерлоги,как наш босс говорит!
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