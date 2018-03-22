Происшествия

35 минут назад

В Липецке пламя с горящего дома перекинулось на соседний

929
#пожар
В Липецке пламя с горящего дома перекинулось на соседний

Огонь охватил крышу строения.

Загрузка плеера
Сегодня днем в Липецке на улице поселок Трубного завода загорелся частный дом. Очаг возгорания находился во времянке, с которой огонь перекинулся на основное здание усадьбы. Пожарным удалось локализовать возгорание, но загорелась кровля соседнего строения.

Сейчас пожарные расчеты борются со вторым возгоранием.

По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в пожарах никто не пострадал.




img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-big-7
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
img-small-7
929
#пожар

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз
#авария #ДТП
2
На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз

сегодня, 14:17

Происшествия
Серьезная авария на трассе Липецк-Елец
#дтп
3
Серьезная авария на трассе Липецк-Елец

сегодня, 13:13

Происшествия
Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам
#кража #абонент
Бонусом к sim-картам стал доступ к банковским счетам

сегодня, 10:37

Происшествия
Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке
#кража
2
Домушники из Тамбова пойдут под суд в Липецке

сегодня, 10:20

Происшествия
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул
#убийство
13
Житель области пытался расчленить тело приятеля, но уснул

сегодня, 09:46

Происшествия
Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу
#авария #ДТП
6
Три человека пострадали из-за выезда на встречную полосу

сегодня, 09:29

Происшествия