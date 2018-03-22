В Липецке пламя с горящего дома перекинулось на соседний

Огонь охватил крышу строения.

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Сегодня днем в Липецке на улице поселок Трубного завода загорелся частный дом. Очаг возгорания находился во времянке, с которой огонь перекинулся на основное здание усадьбы. Пожарным удалось локализовать возгорание, но загорелась кровля соседнего строения.



Сейчас пожарные расчеты борются со вторым возгоранием.



По данным ГУ МЧС РФ по Липецкой области, в пожарах никто не пострадал.









