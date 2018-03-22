У лебедянцев «Весеннее вдохновение»

Сотрудники краеведческого музея Лебедяни совместно с мастерицами города открыли выставку картин и работ декоративно-прикладного творчества - «Весеннее вдохновение».



Здесь представлены работы из бумаги, бисера, атласных лент, пайеток (блестки), пряжи. Во все времена женщина, занимающаяся рукоделием, олицетворяла собой все самое лучшее - женственность, домашнее тепло и уют. Каждая мастерица старается подарить людям частицу душевной теплоты и радости, сообщает администрация Лебедяни.