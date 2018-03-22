Культура

46 минут назад

У лебедянцев «Весеннее вдохновение»

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#выставка
У лебедянцев «Весеннее вдохновение»
Сотрудники краеведческого музея Лебедяни совместно с мастерицами города открыли выставку картин и работ декоративно-прикладного творчества - «Весеннее вдохновение».

Здесь представлены работы из бумаги, бисера, атласных лент, пайеток (блестки), пряжи. Во все времена женщина, занимающаяся рукоделием, олицетворяла собой все самое лучшее - женственность,  домашнее тепло и уют.  Каждая мастерица старается подарить людям  частицу душевной теплоты и радости, сообщает администрация Лебедяни.
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#выставка

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