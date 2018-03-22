Общество
46 минут назад
Ельчанин нашел свой дембельский альбом спустя 20 лет
Вчерашний солдат забыл его в поезде.
Счастливо завершилась история розыска в Ельце владельца дембельского альбома, забытого в поезде. В 1997 году кто-то из вчерашних солдат оставил его в вагоне. Спустя многие годы альбом попал в руки работника радио из Ставропольского края Валерия. Он через интернет начал розыск рассеянного дембеля. И нашел!
- Владелец дембельского альбома связался со мной сразу же, в день публикации, - рассказывает Валерий. - Мужчина по-прежнему живет в Ельце. Туда я и отправил ему альбом. Андрей очень обрадовался тому, что спустя столько лет к нему вернулась его армейская реликвия. Бандероль уже должна была дойти.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал историю дембельского альбома из поезда. Его в вагоне нашла проводница. Женщина тогда не знала, куда обращаться, чтобы найти владельца эксклюзивного сборника фото. В итоге проводница обратилась к своему соседу, Валерию. Он в начале 2010-х годов старался разыскать составителя альбома, но тогда эта затея не принесла плодов. А вот вторая попытка оказалась успешнее. Подготавливая снимки к сканированию, Валерий заметил там адрес и имя владельца. Он поспешил рассказать об этом и изложил всю историю в интернете. А далее сработала «теория шести рукопожатий», в нашем случае — шести репостов.
- Владелец дембельского альбома связался со мной сразу же, в день публикации, - рассказывает Валерий. - Мужчина по-прежнему живет в Ельце. Туда я и отправил ему альбом. Андрей очень обрадовался тому, что спустя столько лет к нему вернулась его армейская реликвия. Бандероль уже должна была дойти.
Напомним, ранее GOROD48 рассказывал историю дембельского альбома из поезда. Его в вагоне нашла проводница. Женщина тогда не знала, куда обращаться, чтобы найти владельца эксклюзивного сборника фото. В итоге проводница обратилась к своему соседу, Валерию. Он в начале 2010-х годов старался разыскать составителя альбома, но тогда эта затея не принесла плодов. А вот вторая попытка оказалась успешнее. Подготавливая снимки к сканированию, Валерий заметил там адрес и имя владельца. Он поспешил рассказать об этом и изложил всю историю в интернете. А далее сработала «теория шести рукопожатий», в нашем случае — шести репостов.