Общество
57 минут назад
Липчане должны банкам 71 миллиард рублей
За год закредитованность жителей области выросла на 11 миллиардов.
По данным администрации области, по состоянию на начало этого года липчане взяли в банках кредитов на 71 млрд рублей. Таким образом, в среднем каждый житель региона должен кредитным организациям 62 тысячи рублей. Годом ранее задолженность липчан перед банками составляла 60 млрд рублей.
Впрочем, большой трагедии в этом чиновники не видят, мол, закредитованность населения области на треть меньше, чем в среднем по ЦФО (среднестатистический житель центрального региона России должен банкам 92 тысячи рублей).
В то же время на банковских депозитах жители области хранят вдвое большую сумму - 130 млрд рублей.
Впрочем, большой трагедии в этом чиновники не видят, мол, закредитованность населения области на треть меньше, чем в среднем по ЦФО (среднестатистический житель центрального региона России должен банкам 92 тысячи рублей).
В то же время на банковских депозитах жители области хранят вдвое большую сумму - 130 млрд рублей.
Липчане
банкрот
гостья