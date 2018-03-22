Липчане должны банкам 71 миллиард рублей

За год закредитованность жителей области выросла на 11 миллиардов.

По данным администрации области, по состоянию на начало этого года липчане взяли в банках кредитов на 71 млрд рублей. Таким образом, в среднем каждый житель региона должен кредитным организациям 62 тысячи рублей. Годом ранее задолженность липчан перед банками составляла 60 млрд рублей.



Впрочем, большой трагедии в этом чиновники не видят, мол, закредитованность населения области на треть меньше, чем в среднем по ЦФО (среднестатистический житель центрального региона России должен банкам 92 тысячи рублей).



В то же время на банковских депозитах жители области хранят вдвое большую сумму - 130 млрд рублей.