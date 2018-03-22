Общество

57 минут назад

Липчане должны банкам 71 миллиард рублей

3 517
#кредиты #депозиты
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Липчане должны банкам 71 миллиард рублей

За год закредитованность жителей области выросла на 11 миллиардов.

По данным администрации области, по состоянию на начало этого года липчане взяли в банках кредитов на 71 млрд рублей. Таким образом, в среднем каждый житель региона должен кредитным организациям 62 тысячи рублей. Годом ранее задолженность липчан перед банками составляла 60 млрд рублей.

Впрочем, большой трагедии в этом чиновники не видят, мол, закредитованность населения области на треть меньше, чем в среднем по ЦФО (среднестатистический житель центрального региона России должен банкам 92 тысячи рублей).   

В то же время на банковских депозитах жители области хранят вдвое большую сумму - 130 млрд рублей.
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#кредиты #депозиты
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Комментарии (3)

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Липчане

31 секунду назад
Ни кому ни чего не должны))))) запомните это
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банкрот

13 минут назад
При такой власти и несовершенстве законов бери рванина кредиты потом банроться (записывай все имущество на родственников и живи припеваюче
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гостья

41 минуту назад
ну жить то стали лучше))))) раньше в пещерах, а сейчас по два холодильника у всех)))
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