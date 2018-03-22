Липецк хотят очистить от безобразия

В помощь начинанию — уличное искусство.

Владельцы забора, ограждающего ремонтируемый кинотеатр «Спутник», обратились с призывом к липчанам сделать город краше. Хозяевам ограждения уже надоело закрашивать всякие непотребства, появляющиеся на нем, и платить штрафы. Они обратились к тем, кто готов украсить забор.Как рассказал автор объявления Роман, соратниками в проекте он видит живописцев, перформеров, художников и мастеров граффити. Поиск компаньонов он начал еще две недели назад, но пока никто не откликнулся. Впрочем, авторы проекта по украшению центральной городской площади не теряют надежды.Рисунок, который может появиться на заборе, еще не согласован. Автор объявления считает, что решение будет принято совместно с уличными художниками. Общая цель проекта — сделать Липецк еще краше и выразить в рисунке свою любовь к нему.