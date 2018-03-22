сегодня, 14:43
Песков рассказал о родственнике Путина в «Газпроме»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что зампред правления "СОГАЗа" Михаил Путин является дальним родственником главы государства, отметив, что они не общаются.
«Насколько мне известно, он действительно является дальним родственником президента. Мне неизвестно о том, что у них есть какое-то общение. То есть
фактически они не общаются, но какое-то дальнее родство действительно есть», — сказал Песков.
Ранее в четверг в ряде СМИ появилась информация о том, что совет директоров энергетической корпорации рассмотрит вопрос о включении в состав правления компании Михаила Путина. Предполагается, что он займется сферой материально-технического обеспечения.
Михаил Путин родился в Иваново и учился в Ивановском государственном медицинском институте и Государственной академии управления имени С. Орджоникидзе. Он также кандидат медицинских наук и советник Российской Федерации 3-го класса. С 2007 года является зампредом страховой компании «Согаз». У него уже был опыт работы в «Газпроме»: с 2004 по 2007 год он возглавлял медицинское управление.