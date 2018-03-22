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В Интернете набирает популярность видео с угрожающей Воробьеву девочкой

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#Воробьев #видео #угрозы #полигон Ядрово #свалка #отравление #дети #девочка из Волоколамска #Волоколамск
В Интернете набирает популярность видео с угрожающей Воробьеву девочкой

В Сети набирает популярность видео, где маленькая девочка жестами «угрожает» губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

В социальных сетях девочку в розовой шапке и курточке назвали чудом, символом русской революции и за несколько часов превратили в мем. Для этого юной участнице стихийной акции хватило «говорящего» выражения лица и одного красноречивого движения рукой в адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева, который приехал к больнице, куда были госпитализированы якобы отравленные газом с полигона, и угодил в толпу разъяренных жителей.

Пользователи оценили жесты и мимику и предложили свои варианты ситуаций, которые они охарактеризуют как нельзя ярче. Не остался в стороне и главный оппозиционер страны Алексей Навальный. Политик в Twitter написал, что знает, как зовут героиню, и что Таня «выступала там на всех митингах».

Активность девочки подтвердила и её мать, которую зовут Татьяна. В разговоре с журналистами «Говорит Москва» govoritmoskva.ru/news/154506/ она рассказала, что дочь неоднократно была на акциях протеста и «прониклась негодованием», однако против губернатора лично ничего не имеет. Так что жизни и здоровью Андрея Воробьева, несмотря на эмоциональный жест, ничего не угрожает. По словам женщины, губернатор удостоился того же движения, которое дочь делает, играя с котами.

«У нас два кота, они с ними играют, и у них есть определённые танцы, когда они машут руками и делают так по горлу: «Кхыть!». Тот же самый жест она сделала с ним. Поэтому думали, что она что-то нехорошее сделала, хотя там ничего такого особенного нет. Своё отношение, может быть, выразила», – объяснила она. Впрочем, для фантазии пользователей соцсетей это помехой не стало: они пишут стихи, вспоминают «Игру престолов» и мечтают о том, что девочка возглавит хотя бы Подмосковье.

Напомним, больше 50 детей попали с отравлением в больницу Волоколамска. В ухудшении их самочувствия горожане обвиняют расположенный поблизости мусорный полигон Ядрово, где произошел выброс сероводорода. Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверки. Губернатора Андрея Воробьева и главу района Евгения Гаврилова, приехавших в больницу, едва не растерзала возмущенная толпа. От лечебного учреждения протестные акции переместились непосредственно к полигону Ядрово. Собравшихся пыталась разогнать полиция.

Полигон Ядрово был запущен в 2008 году. В марте 2018 года местные жители начали протестовать против него, жалуясь на постоянный резкий запах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил «избавиться от вони» с Ядрово в течение трех месяцев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что шестьдесят человек обратились за медицинской помощью из-за запаха с полигона «Ядрово», анализы не подтвердили отравление, - пишет Газета.ru.
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#Воробьев #видео #угрозы #полигон Ядрово #свалка #отравление #дети #девочка из Волоколамска #Волоколамск

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