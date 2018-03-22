Происшествия

сегодня, 14:17

На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз

Произошло массовое столкновение автомобилей.




Напомним, что сегодня на трассе «Липецк-Елец» произошло ДТП, в результате которого опрокинулся грузовик.

Авария попала на фотографии проезжавших мимо автомобилистов. На них видно, как на боку лежит грузовик, а перед ним стоит легковой автомобиль «Хендай». 


Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, опрокинувшийся грузовик перевозил мусор. В результате аварии пострадавших нет. Причины опрокидывания грузовика и детали происшествия установят автоинспекторы.

По данным ФКУ «Черноземуправтодор», на 238 километре трассы Орел-Липецк-Елец-Липецк-Тамбов столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай Соната», «Кио Рио» и «Лада Калина». 

В результате ДТП на этом участке автодороги было ограничено движение только для грузового транспорта. Через полчаса после случившегося проезд был восстановлен в полном объеме.

Для устранения последствий аварии на месте работали дорожники и инспекторы ДПС. 

фото  vk.com.

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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Вован

15 минут назад
Интересно бумаги хватило
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во как

сегодня, 14:39
самое курьезное ДТП было , когда в асинизаторскую бочку врезался грузовичок перевозящий туалетную бумагу
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