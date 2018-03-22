Происшествия
сегодня, 14:17
На трассе Липецк-Елец опрокинулся мусоровоз
Произошло массовое столкновение автомобилей.
Напомним, что сегодня на трассе «Липецк-Елец» произошло ДТП, в результате которого опрокинулся грузовик.
Авария попала на фотографии проезжавших мимо автомобилистов. На них видно, как на боку лежит грузовик, а перед ним стоит легковой автомобиль «Хендай».
Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, опрокинувшийся грузовик перевозил мусор. В результате аварии пострадавших нет. Причины опрокидывания грузовика и детали происшествия установят автоинспекторы.
По данным ФКУ «Черноземуправтодор», на 238 километре трассы Орел-Липецк-Елец-Липецк-Тамбов столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай Соната», «Кио Рио» и «Лада Калина».
В результате ДТП на этом участке автодороги было ограничено движение только для грузового транспорта. Через полчаса после случившегося проезд был восстановлен в полном объеме.
Для устранения последствий аварии на месте работали дорожники и инспекторы ДПС.
фото vk.com.
Авария попала на фотографии проезжавших мимо автомобилистов. На них видно, как на боку лежит грузовик, а перед ним стоит легковой автомобиль «Хендай».
Как сообщили GOROD48 в УГИБДД по Липецкой области, опрокинувшийся грузовик перевозил мусор. В результате аварии пострадавших нет. Причины опрокидывания грузовика и детали происшествия установят автоинспекторы.
По данным ФКУ «Черноземуправтодор», на 238 километре трассы Орел-Липецк-Елец-Липецк-Тамбов столкнулись автомобили «ГАЗ», «Хендай Соната», «Кио Рио» и «Лада Калина».
В результате ДТП на этом участке автодороги было ограничено движение только для грузового транспорта. Через полчаса после случившегося проезд был восстановлен в полном объеме.
Для устранения последствий аварии на месте работали дорожники и инспекторы ДПС.
фото vk.com.
Вован
во как