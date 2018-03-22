В Липецке перенесли ряд культурных мероприятий из-за карантина

Перенесены мероприятия в рамках Всероссийской недели музыки для детей и юношества и Недели детской и юношеской книги.

Как сообщает департамент культуры Липецка, в связи с приостановкой учебного процесса во всех школах Липецка с 23 марта по 2 апреля, запрещением участия школьников в культурно-массовых мероприятиях и ограничением проведения массовых мероприятий в культурно-досуговых учреждениях Всероссийская неделя музыки для детей и юношества в Липецком Доме музыки переносится и будет проведена после окончания карантина.



Концерт в рамках проекта «С оркестром играют дети» 23 марта в 18.30 с участием учащихся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского состоится.



Неделя детской и юношеской книги также переносится в связи с карантином и будет проведена после его окончания. Запланированные встречи с детскими писательницами Анной Никольской и Еленой Усачевой состоятся, но их количество будет сокращено. Встречи состоятся: с Анной Никольской – 26 марта в 12.30 в ЦГДБ им. М. М. Пришвина; с Еленой Усачевой – 26 марта в 12.30 в библиотечно-информационном центре семейного чтения.



Кроме того, из-за карантина в Липецке перенесли турнир Юниор-лиги КВН. В пятницу, 23 марта, в липецком ДК «Сокол» планировались полуфинальные игры регионального турнира Юниор-лиги КВН. Ожидалось участие 11 команд учащейся молодежи из Липецкой и Воронежской областей. Но из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ и введения карантина в школах Липецка мероприятие переносится на неопределенный срок, сообщили организаторы игры.