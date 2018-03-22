В Липецке отремонтируют 189 остановок

А также стелы на въезде в город.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендеры на обновление остановочных павильонов и въездных знаков. Выполнение всех задач чиновники оценили в 1,66 млн рублей.



Текущий ремонт остановочных павильонов по улицам Липецка проведут в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы". До декабря в городе обновят 189 остановок, в том числе — трамвайные и на окраинах регионального центра. Въездные знаки в Липецк отремонтируют быстрее — до второго полугодия. В список на обновление попали приветственные стелы на Воронежском шоссе (проспект Победы), Лебедянском шоссе, Чаплыгинском шоссе (улица Баумана) и на автодороге Орёл — Тамбов.



При успешном завершении тендеров ремонт городской инфраструктуры начнется уже в апреле. Услуги оплатят из городского бюджета.