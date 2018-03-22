Общество

сегодня, 14:21

В Липецке отремонтируют 189 остановок

4 498
#ремонт #благоустройство #тендер
3
В Липецке отремонтируют 189 остановок

А также стелы на въезде в город.

Управление главного смотрителя Липецка объявило тендеры на обновление остановочных павильонов и въездных знаков. Выполнение всех задач чиновники оценили в 1,66 млн рублей.

Текущий ремонт остановочных павильонов по улицам Липецка проведут в рамках муниципальной программы "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2017 – 2022 годы". До декабря в городе обновят 189 остановок, в том числе — трамвайные и на окраинах регионального центра. Въездные знаки в Липецк отремонтируют быстрее — до второго полугодия. В список на обновление попали приветственные стелы на Воронежском шоссе (проспект Победы), Лебедянском шоссе, Чаплыгинском шоссе (улица Баумана) и на автодороге Орёл — Тамбов.

При успешном завершении тендеров ремонт городской инфраструктуры начнется уже в апреле. Услуги оплатят из городского бюджета.
4 498
#ремонт #благоустройство #тендер
3

Комментарии (4)

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Марго

19 минут назад
Только уважаемые не делайте их из стекла, иначе это вы их так каждый год будете ремонтировать. Быдло оно такое было, до всего руки чешутся.
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Липчанин

сегодня, 14:57
Остановка Мост на Соколе старую сломали еще старее привезли, а по бумагам все новое! Это называется ремонт!
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111

сегодня, 14:44
У Ривьеры отвратительные остановки все продувает пока №24 дождешься заболеешь
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сёрфер

сегодня, 14:32
их надо было изначально железобетонными делать как доты, а не ремонтировать каждый год, мы же живем в городе с очень высокой нравственностью)
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