Спорт

55 минут назад

В предпоследний день турецкого сбора «Металлург» все-таки проиграл

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В предпоследний день турецкого сбора «Металлург» все-таки проиграл

Итог турецкого вояжа - 3 победы, ничья и поражение.

Матчем со столичным «Велесом» липчане завершали программу турецкого сбора. До этого наша команда не знала поражений в Турции, но перед самым отъездом домой все-таки уступила москвичам – 1:2.

 «Металлург» проводил уже 5-й матч на сборе в Турции, «Велес» - 3-й: обе команды давно вошли в игровой тонус, поэтому встреча прошла на неплохих скоростях.

Счет открыли москвичи. На 16-й минуте капитан «Металлурга» Евгений Фролов, прерывая атаку соперников, вынужден был сфолить недалеко от собственной штрафной.  Последовал навес со «стандарта», липчане выбили мяч. но его подхватили соперники и организовали атаку "вторым темпом". В итогеи самым расторопный у наших ворот оказался игрок «Велеса» Алексей Мамонов, головой переправивший мяч в сетку.

«Металлург» отыгрался в середине первого тайма. После флангового прострела мяч отскочил к Александру Викторову, который с линии штрафной направил мяч точно в угол чужих ворот.

Во втором тайме игра была в целом равной, но удача улыбнулась нашим соперникам. На 70-й минуте вышедший на замену лучший бомбардир «Велеса» в межсезонье Александр Круподер из пределов штрафной поразил наши ворота – 2:1. Круподер забил во всех трех матчах москвичей в Турции.

Итог сбора для «Металлурга»: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение. Уже завтра команда вылетает в Москву, откуда на автобусе отправится в Липецк. 24 марта «сталевары» будут уже в родном городе.


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