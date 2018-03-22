Американская подлодка замерзла в арктических льдах

Подлодка в ходе учений должна была отработать условные "удары по России". Однако не смогла всплыть для отработки запуска ракет, попав в ледяной плен. Кадры попали в Интернет и быстро стали популярными.





При этом толщина льда, судя по фотографии, опубликованной Navy Currents Magazine, не превышала 40 сантиметров. Подлодки отрабатывали нанесение ракетного удара в рамках арктических учений ICEX-2018.



Это не первое опасное приключение подлодки Hartford - в марте 2009 года двигавшийся в подводном положении корабль столкнулся в Ормузском проливе с американским десантным транспорт-доком New Orleans. 15 членов экипажа подлодки получили ранения, из транспорта в море вытекло 25 тысяч галлонов дизельного топлива.



Кстати, российские АПЛ - например, подводные крейсеры проекта 941 "Акула" и 949А "Антей" - в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра. Американская атомная подлодка Connecticut не смогла подняться на поверхность в Арктике из-за мощного ледового покрова. Другому подводному ракетоносцу, Hartford (SSN 768) удалось пробить лед, однако всплывшая на поверхность лодка получила сильный дифферент на корму, - пишет "Российская газета" При этом толщина льда, судя по фотографии, опубликованной Navy Currents Magazine, не превышала 40 сантиметров. Подлодки отрабатывали нанесение ракетного удара в рамках арктических учений ICEX-2018.Это не первое опасное приключение подлодки Hartford - в марте 2009 года двигавшийся в подводном положении корабль столкнулся в Ормузском проливе с американским десантным транспорт-доком New Orleans. 15 членов экипажа подлодки получили ранения, из транспорта в море вытекло 25 тысяч галлонов дизельного топлива.Кстати, российские АПЛ - например, подводные крейсеры проекта 941 "Акула" и 949А "Антей" - в силу особенностей конструкции специально приспособлены для действий в Арктике и могут проламывать лед толщиной до 2,5 метра.