«Театральная весна – 2018» состоится в Липецкой области

В конкурсе примут участие коллективы трех райнов

Зональный этап областного конкурса любительских театральных коллективов «Театральная весна – 2018», состоится 24 марта 2018 года в 10-00 в районном Доме культуры Лебедяни.

Как сообщают в администрации Лебедянского района, конкурс объединит тех, кто увлечен театром и отдает ему все свое свободное время.

Свое творчество зрителям подарят театральные коллективы Лебедянского, Данковского и Лев-Толстовского муниципальных районов. Коллективы продемонстрируют свое творчество по двум направлениям: полномасштабные спектакли и малые театральные формы. Жюри оценит режиссерскую работу, актерское мастерство, сценическую культуру, литературный материал, оригинальность, нестандартность мышления и синтез искусств (музыка, вокал, хореография).