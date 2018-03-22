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«Театральная весна – 2018» состоится в Липецкой области

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#конкурс #театр
«Театральная весна – 2018» состоится в Липецкой области

В конкурсе примут участие коллективы трех райнов

Зональный этап областного конкурса любительских театральных коллективов «Театральная весна – 2018»,  состоится 24 марта 2018 года в 10-00 в районном Доме культуры Лебедяни.

Как сообщают в администрации Лебедянского района, конкурс объединит тех, кто увлечен театром и отдает ему все свое свободное время.

Свое творчество зрителям подарят театральные коллективы Лебедянского, Данковского и Лев-Толстовского муниципальных районов. Коллективы продемонстрируют свое творчество по двум направлениям: полномасштабные спектакли и малые театральные формы. Жюри оценит режиссерскую работу, актерское мастерство, сценическую культуру, литературный материал, оригинальность, нестандартность мышления и синтез искусств (музыка, вокал, хореография).

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#конкурс #театр

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