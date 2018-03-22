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34 минуты назад
Некоторые СМИ заявили о приостановке работы с Госдумой
Радиостанция "Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы после решения комиссии по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" в деле депутата Леонида Слуцкого. Соответствующее заявление размещено в четверг в Telegram-канале главного редактора радиостанции Алексея Венедиктова.
RTVI и Znak так же отказались работать с Госдумой после решения комиссии по этике по Слуцкому.
Телеканал RTVI принял решение перестать работать с Госдумой после того, как комиссия по этике признала корректным поведение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. Об этом заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.
«RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту», — сказал Пивоваров.
Кроме того, Znak.com также решил присоединиться к решению об ограничении работы с Госдумой. В заявлении редакции говорится, что журналисты издания, работающие в Москве, «воздержатся от посещения Государственной Думы».
«Кроме того, издание перестанет писать о Леониде Слуцком вне контекста ситуации с домогательствами. Таким образом мы хотим продемонстрировать солидарность с коллегами, пострадавшими от действий Слуцкого, и выразить им свою поддержку», — отмечает редакция.
Кроме того, Lenta.ru решила «игнорировать существование депутата Слуцкого». «Отныне „Лента.ру“ игнорирует существование депутата Слуцкого и присоединяется к устроенному нашими коллегами бойкоту. Все материалы о нем, не касающиеся обвинений в домогательствах, будут удалены», — говорится в сообщении издания в фейсбуке.
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к главным редакторам федеральных и региональных изданий с призывом исключить Слуцкого из информационной повестки до тех пор, пока тот не принесет извинения журналисткам.
«Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале», — заявил Доренко.
Накануне Комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, на которого пожаловались несколько журналисток. После этого о прекращении работы с Госдумой объявили РБК, Дождь и «Эхо Москвы».
Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер Дождя Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Сам Слуцкий обвинения в домогательствах отвергает.
В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.
"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола <...> и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - написал Венедиктов.
Он добавил, что редакция разочарована решением депутатской комиссии по этике, которая, по мнению радиостанции, оправдала "такую практику в высшем законодательном органе страны".
"Эхо Москвы" подтверждает свое решение от 5 марта о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким", - также отмечается в сообщении.
В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата от ЛДПР, отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".
Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.
В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и Рустамовой. Члены комиссии обратили внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - передает ТАСС.
RTVI и Znak так же отказались работать с Госдумой после решения комиссии по этике по Слуцкому.
Телеканал RTVI принял решение перестать работать с Госдумой после того, как комиссия по этике признала корректным поведение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах. Об этом заявил главный редактор RTVI Алексей Пивоваров.
«RTVI солидарен с редакциями, заявившими об отзыве журналистов из Госдумы. Мы также не будем взаимодействовать с этим органом власти, пока господин Слуцкий остается на своем посту», — сказал Пивоваров.
Кроме того, Znak.com также решил присоединиться к решению об ограничении работы с Госдумой. В заявлении редакции говорится, что журналисты издания, работающие в Москве, «воздержатся от посещения Государственной Думы».
«Кроме того, издание перестанет писать о Леониде Слуцком вне контекста ситуации с домогательствами. Таким образом мы хотим продемонстрировать солидарность с коллегами, пострадавшими от действий Слуцкого, и выразить им свою поддержку», — отмечает редакция.
Кроме того, Lenta.ru решила «игнорировать существование депутата Слуцкого». «Отныне „Лента.ру“ игнорирует существование депутата Слуцкого и присоединяется к устроенному нашими коллегами бойкоту. Все материалы о нем, не касающиеся обвинений в домогательствах, будут удалены», — говорится в сообщении издания в фейсбуке.
Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко обратился к главным редакторам федеральных и региональных изданий с призывом исключить Слуцкого из информационной повестки до тех пор, пока тот не принесет извинения журналисткам.
«Я призываю заметить, улыбнуться подлости замысла и твёрдо сказать: пока Слуцкий внятно не извинится, пока Слуцкий не исчерпает свою вину, запретить его цитирование либо цитировать его только исключительно с бэкграундом о сексуальном скандале», — заявил Доренко.
Накануне Комиссия Госдумы по этике заявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого, на которого пожаловались несколько журналисток. После этого о прекращении работы с Госдумой объявили РБК, Дождь и «Эхо Москвы».
Слуцкого обвинили в домогательствах три журналистки — заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе, продюсер Дождя Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова. Сам Слуцкий обвинения в домогательствах отвергает.
В среду состоялось заседание комиссии, которая рассматривала "дело Слуцкого" по заявлению журналисток Дарьи Жук и Фариды Рустамовой, обвинивших парламентария в домогательствах. По итогам заседания глава комиссии Отари Аршба заявил, что нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата обнаружено не было.
"Эхо Москвы" считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола <...> и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы", - написал Венедиктов.
Он добавил, что редакция разочарована решением депутатской комиссии по этике, которая, по мнению радиостанции, оправдала "такую практику в высшем законодательном органе страны".
"Эхо Москвы" подтверждает свое решение от 5 марта о прекращении взаимодействия с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким", - также отмечается в сообщении.
В среду холдинг РБК заявил, что в знак несогласия с вердиктом комиссии Госдумы по этике, которая не нашла нарушений "поведенческих норм" со стороны депутата от ЛДПР, отзывает всех работающих в Госдуме журналистов. Комментируя это заявление, глава комиссии Отари Аршба охарактеризовал решение холдинга как "попытку давления на членов комиссии" и напомнил, что "комиссия не может назначать виновных, как бы кому ни хотелось". В тот же день издательский дом "Коммерсантъ" заявил об отказе работать с Леонидом Слуцким и комиссией Госдумы по вопросам этики. Позже редакция телеканала "Дождь" сообщила о приостановке работы с Госдумой, подчеркнув, что телеканал "настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах".
Ранее стало известно, что в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы от продюсера телекомпании "Дождь" Дарьи Жук и корреспондента русской службы Би-би-си Фариды Рустамовой на домогательства со стороны депутата Слуцкого. По словам Жук, инцидент с ее участием произошел в 2014 году, Рустамова сообщила об эпизоде, который якобы был в 2017 году. Еще одна девушка - Екатерина Котрикадзе - публично заявила о приставаниях депутата, имевших место семь лет назад, когда она работала на грузинском телевидении, при этом обращение в комиссию Котрикадзе не направляла.
В документе, одобренном на заседании в среду, говорится, что комиссия рассмотрела две жалобы - от Жук и Рустамовой. Члены комиссии обратили внимание на то, что заявительницы озвучили претензии к Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов". Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц", - передает ТАСС.