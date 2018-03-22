В России

39 минут назад

Российские десантники получат на вооружение танки

108
#армия
Российские десантники получат на вооружение танки

ВДВ усилят бронетехникой. До конца года Минобороны сформирует в десантно-штурмовых дивизиях танковые батальоны, вооруженные Т-72.

Ранее планировалось оснастить эти дивизии легкобронированными авиадесантными самоходными артустановками (САУ) 2С25 «Спрут-СД».

Доставлять бронетехнику будут с использованием военно-транспортной авиации, кораблей, железнодорожных платформ и автотранспорта. Сбрасывать ее на землю с помощью парашютных систем не будут.

«В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ. Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки — наиболее подходящие машины для выполнения широкого спектра боевых задач», — рассказал «Известиям» председатель исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Эксперты уверены, что появление в ВДВ танковых батальонов существенно усилит боевой потенциал десантных соединений и позволит расширить диапазон решаемых ими задач.

Опытная эксплуатация бронетехники пройдет в двух дивизиях. После этого будет принято решение о создании танковых подразделений и в других соединениях ВДВ.


108
#армия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российские дипломаты потребовали от США доказательства по «делу Скрипаля»‍
#Дело Скрипаля #США #Россия
Российские дипломаты потребовали от США доказательства по «делу Скрипаля»‍

3 минуты назад

В России
Некоторые СМИ заявили о приостановке работы с Госдумой
#Слуцкий #Госдума #СМИ
Некоторые СМИ заявили о приостановке работы с Госдумой

34 минуты назад

В России
В России может вырасти подоходный налог‍
#Россия #подоходный налог
В России может вырасти подоходный налог‍

сегодня, 10:44

В России
Правительство готовит новые меры поддержки женщин
#демография #права женщин
Правительство готовит новые меры поддержки женщин

сегодня, 10:10

В России
Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова‍
#Лавров #отставка
Источник в МИД опроверг информацию о грядущей отставке Лаврова‍

вчера, 17:48

В России
В Волоколамске 50 детей из разных школ обратились в больницу
#Волоколамск #самочувствие #школы
В Волоколамске 50 детей из разных школ обратились в больницу

вчера, 14:40

В России