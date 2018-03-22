Ельчанка одержала триумф на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Девушка будет развивать стартап в области моды.

Студентка института истории и культуры ЕГУ им. И.А. Бунина Карина Кобзева стала создателем одного из десяти стартапов в области моды и дизайна, сообщает вуз. Карина – победитель всероссийского бизнес-акселератора Fashion Futurum, организованного Национальной палатой моды, и на следующем этапе ее ждет шестимесячная обучающая онлайн-программа, которая поможет развить собственный бизнес, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив.



Отбор стартапов проходил в Москве в рамках программы Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Всего было подано порядка 100 заявок. При оценке проектов учитывались потенциал самого продукта, бренда, технологий и материалов, а также перспективы в сфере продвижения и продаж. Кроме того, принималось во внимание наличие бизнес-плана и соответствие концепции рынка НТИ FashionNet.



Победители в ходе шестимесячной программы получат заказы от индустриальных партнеров Национальной палаты моды и рынка FashionNet. Результатом выполнения этих заказов станут конкретные продукты, которые будут продемонстрированы на неделе моды и запущены в коммерческую продажу — это штучные или капсульные коллекции.